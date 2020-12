Zdroj: Deník / Jaroslav Loskot

Fotbalovému trenérovi divizní Staré Říše Luďku Kovačíkovi chyběla od hráčů na podzim větší bojovnost, i proto nešel daleko pro ostřejší slova

„Musí být poškrábaní, mít sedřené prdele. To je základ všeho. Od toho se musí začít, kór, když se nedaří. Proto teď budou muset dojit krev.“

Hokejový kapitán Dukly Josef Skořepa po výhře nad Litoměřicemi, za které koncem listopadu nastoupilo několik reprezentantů do 20 let

„Vyhráli jsme 4:0 nad mladými kluky, kteří jsou rádoby hvězdičky. Když to řeknu na férovku, porazili je hobíci, kteří ještě nedávno chodili do práce.“

„Zvolna jsem se přehoupl do druhé půlky kariéry.“ vtipkoval hokejový forvard Jihlavy Tomáš Čachotský poté, co v osmatřicet letech dosáhl na metu devíti set zápasů v dresu Dukly

Atlet Petr Svoboda hodnotil zahraniční mítinky v letošním roce a také možnosti trénování v době koronaviru

„Teď se dá se vyběhnout do lesů. Jak říká filmový Homolka: Les je chrám. A navíc já ho mám i se vhodnými kopečky hned za barákem.“

Cyklista Zdeněk Izdný s úsměvem odpovídal na dotaz, kolik toho za rok najede a zda mu nevadí zima či plískanice

„Ročně je to kolem dvanácti tisíc kilometrů. A něco z toho je i v dost špatném počasí. To ale pomáhá kvalitní oblečení a vědomí, že konkurence nikdy nespí.“

„Zvážili jsme si je, to je jasné. Toleranci mají jedno kilo. Za každé další navíc je tisícovka. A nevěřím tomu, že by to někdo podcenil. Sauny jsou zavřené, takže by to nebylo ani kde vypotit.“ trenér fotbalistů FC Vysočina Jihlava Aleš Křeček při rozhovoru na dotaz, zda hráči přes Vánoce nesmí v jídelníčku tolik hřešit