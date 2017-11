Sehnat dětského lékaře může být do budoucna problém

Jihlavsko – Mít lékaře přímo v místě bydliště začíná být čím dál větším problémem i na Jihlavsku. Kvůli zvyšující se administrativě odchází z ordinací doktoři důchodového věku a mladí lékaři raději hledají uplatnění v zahraničí. S koncem roku 2017 se tak na Jihlavsku uzavřou například dvě dětské ordinace.

Zdravotní středisko v Lukách nad Jihlavou.Foto: Deník / Burdová Zuzana

„Pomalu přestává platit pravidlo, které nám lidé z okolních států záviděli, že v Čechách má každé dítě svého pediatra. Rodiče budou muset začít dojíždět za lékaři desítky kilometrů,“ uvedla končící pediatrička z Luk nad Jihlavou Marie Novotná.



Ta od roku 1991 pracuje v tamním zdravotním středisku. „Už několik měsíců se snažím sehnat nástupce. Vypsali jsme výběrové řízení, ale zatím se nikdo nepřihlásil,“ dodala doktorka. V Lukách nad Jihlavou je to jediná pediatrička, a tak rodiče musí své děti přihlásit do jiného města. „Většina jich přešla do Jihlavy. Asi deset dětí našlo místo u dětské doktorky v nedalekém Měříně. Ti, co se do konce roku nepřihlásí k novému lékaři, si budou moc své zdravotní karty vyzvednout po 5. lednu na krajském úřadě v budově zdravotního odboru,“ sdělila Novotná. Do ordinace k ní docházelo přibližně devět set dětí.



K měřínské dětské lékařce Vladimíře Vackové budou od nového roku docházet také děti z Kamenice. Tam totiž rovněž k poslednímu prosinci končí dětská lékařka.

„Stejně jako doktorka Novotná dlouho pátrám po svém nástupci. Nikoho jsem ale nenašla, ordinace proto bude muset být uzavřená, dokud se někdo nenajde. Moji pacienti se registrují od Žďáru nad Sázavou, přes Velké Meziříčí, Třebíč, Přibyslav, Jihlavu, Havlíčkův Brod a Měřín,“ postěžovala si kamenická dětská lékařka Michaela Lejsková.



Obě lékařky odchází do důchodu. Marie Novotná chtěla v ordinaci zůstat aspoň do konce roku 2018. „Kvůli zvyšující se administrativní zátěži a po nařízení zavedení EET a eReceptu jsem se rozhodla skončit,“ zdůvodnila Novotná.



Problém může nastat i v krajském městě. „V jihlavské nemocnici je dvacet lékařů na dětském oddělení. Z toho tři mají nad 55 let a čtyři jsou na mateřské dovolené. Na Jihlavsku pracuje ještě osmnáct soukromých dětských lékařů, z toho je dvanáct nad 55 let,“ zdůraznil předseda České lékařské komory Karel Dvorník.

Mladí lékaři zase po dokončení studií odchází za lepším platem do zahraničí. „Je to asi dvacet procent. Do Čech se už ale nikdy nevrací, a my tak přicházíme o lékaře. Začínají také scházet odborní pedagogové na lékařských fakultách,“ vysvětlil Dvorník.



Dostupnou lékařskou péči mají lidem zajišťovat zdravotní pojišťovny. „Podle nařízení vlády máme za úkol zařídit dostupnost zdravotní péče praktického lékaře pro děti v dojezdové vzdálenosti do 35 kilometrů. Pokud tedy v okruhu 35 kilometrů nebude žádný jiný praktik pro děti, tak to budeme muset začít řešit,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý.