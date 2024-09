Policie pátrá po čtyřicetiletém pacientovi, který se nevrátil z procházky do psychiatrické nemocnice v Jihlavě.

Policie vyhlásila pátrání po čtyřicetiletém muži, který v úterý 24. září večer odešel na procházku z psychiatrické nemocnice v ulici Brněnská v Jihlavě a nevrátil se zpět. Pohřešovaný je pacientem tohoto zařízení a má trvalé bydliště v Dobroutově.

"Policisté začali po přijetí oznámení po pohřešovaném muži ve městě pátrat. Prověřili místa, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohl nacházet nebo pohybovat," uvedla mluvčí policie na Vysočině Jana Kroutilová.

Hledaný muž je vysoký asi sto osmdesát pět centimetrů a má hubenou postavu. Jeho tmavé kudrnaté vlasy střední délky jsou prošedivělé. Nosí vousy upravené na takzvané strniště. Při odchodu z nemocnice měl na sobě oblečené černé tričko a tmavé maskáčové kalhoty.

Policie se nyní obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání. Každý, kdo by měl informace o tom, kde by se pohřešovaný muž mohl nacházet nebo pohybovat, by měl neprodleně kontaktovat policii na tísňové lince 158.