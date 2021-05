Život s ochrnutím poloviny těla není jednoduchý pro šestiletého Matýska z Jihlavy ani pro jeho maminku, která je navíc samoživitelkou. Přestože se nevzdávají a bojují s nepřízní osudu ze všech sil, pomoc bližních by se jim hodila.

Matýskovi lékaři diagnostikovali dětskou obrnu - částečné ochrnutí jedné poloviny těla. | Foto: se svolením Patrona dětí

„Rehabilitace, které chlapeček potřebuje, zdravotní pojišťovny nehradí. Bez nich by ale nikdy nemohl navštěvovat školku a ztratil by i naději na další vzdělávání. Pouze by pasivně ležel, jak zněla lékařská varování na začátku,“ vysvětluje Edita Mrkousová, ředitelka Patrona dětí, charitativního projektu Nadace Sirius..