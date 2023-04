Města na Vysočině motivují lékaře k tomu, aby si zde otevřeli praxi. Poptávka je hlavně po prakticích, pediatrech a zubařích.

Lékař. Ilustrační foto. | Foto: archiv NRS Benešov

Dva miliony korun. Na tuto sumu se mohou těšit praktičtí a dětští lékaři, zamíří-li pracovat do Třebíče. A třeba Žďár nad Sázavou podobným způsobem láká zubaře. Poptávka po lékařích je na některých místech Vysočiny velmi vysoká.

Lékaře se na různé benefity a náborové příspěvky nesnaží nalákat jen nemocnice na svá oddělení. K otevírání ordinací je přesvědčují i sama města. Například Třebíč přichází nově s motivačním programem. „A už se nám přihlásily dvě lékařky,“ podotkl místostarosta Miloš Hrůza s tím, že milion korun jim dá město, sedm set tisíc Všeobecná zdravotní pojišťovna a tři sta tisíc kraj.

Podle něj je v Třebíči problém zejména s pediatry. „Někteří rodiče jezdí s dětmi za lékařkou třeba do Okříšek. A u praktických lékařů může přijít velký problém v budoucnu, ti totiž stárnou. Proto je potřeba nějak motivovat nové lékaře, aby sem přicházeli,“ vysvětlil Hrůza.

Žďáru se podařilo sehnat dalšího stomatologa. Radnice nabídla byt a benefity

Radnice je navíc připravená příchozím lékařům pomoct i tím, že jim nabídne nájem v městských bytech. Na oplátku ale lékař musí zajistit provoz ordinace pět dní v týdnu minimálně po čtyři hodiny denně. A to alespoň na pět let, pokud už má praxi, anebo na osm let v případě mladého lékaře, který musí tři roky pracovat pod dohledem zkušenějšího kolegy.

Trochu jinak je to v Jihlavě. Ta nemá pevně stanovený finanční příspěvek, který by každému novému pediatrovi garantovala. „Nabízíme však bydlení za zvýhodněnou cenu, ordinaci v lékařském domě a případný příspěvek na zajištění potřebného vybavení. Ten by bylo případně možné domluvit individuálně, schvalovala by jej rada města. Město takto nedávno například přispělo nové pediatričce sto tisíci korunami,“ uvedla mluvčí Aneta Hrdličková.

Pelhřimov má praktických lékařů v současné době dostatek. „Ovšem pediatrů je málo,“ posteskla si mluvčí Andrea Unterfrancová. Lékaři, kteří by si chtěli v Pelhřimově otevřít ordinaci, se podle ní nehlásí. Město je ale připravené jednat o případných benefitech. „Loni se podařilo sehnat zubního lékaře, který provozuje svoji činnost v budově městského úřadu. Stavební úpravy ordinace za 1,1 milionu korun financovalo město a k tomu účelu získalo i dotaci z Fondu Vysočiny ve výši dvě stě tisíc korun. Zároveň byl zubnímu lékaři přidělen v zájmu města městský byt,“ doplnila pelhřimovská mluvčí.

Zubaři na Vysočině chybí, lidé se mají obracet na pojišťovny

Žďár nad Sázavou shání hlavně zubaře. Ti mohou počítat s milionovou bezúročnou půjčkou nebo si zažádat o dotaci na vybavení ordinace. I zde pro ně mají připravený byt. „Tento rok poběží pátý rok dotačního programu a za uplynulé čtyři roky se podařilo získat čtyři nové stomatology. V současné době připravujeme na poliklinice ordinaci pro novou stomatoložku, která by si ve Žďáře chtěla otevřít novou praxi. Dotační program na rok 2023 počítá nově s podporou lékařů do čtyřiceti let. Tyto změny se ale projevit nestihly,“ uvedla žďárská mluvčí Blanka Sobolová.

Výjimkou je Havlíčkův Brod. Ten praktiky, dětské lékaře ani zubaře radnice cíleně nevyhledává. „Stížnosti na nedostatek lékařů nezaznamenáváme. Situaci tedy zvládáme,“ potvrdila mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

Jaké lékařské profese hledají města na Vysočině a co jim nabízejí?

Jihlava

hlavně pediatry

až 1,5 mil. Kč od VZP na otevření ordinace

ordinaci v lékařském domě, městské byty v centru

Třebíč

pediatry a praktiky

1 mil. Kč od města, 700 tisíc od VZP, 300 tisíc od Kraje Vysočina

po dohodě pronájem městského bytu

Žďár nad Sázavou

hlavně zubaře

bezúročnou půjčku ve výši až 1 mil. Kč, dotace na vybavení ordinace, byt

Pelhřimov

spíše pediatry

individuální – například úprava prostor pro ordinaci, byt

Havlíčkův Brod

cíleně žádné lékařské profese nevyhledává

Pozn.: Tabulka nezahrnuje lékařské profese, které poptávají nemocnice na Vysočině.