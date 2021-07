Paní Lucie, která z pochopitelných důvodů nechce uvést své příjmení, si je jistá, že by dcera načerno nejela. Jen nestihla najít kartu, kterou by si jízdné zaplatila. „Dcera šla ze školy a telefonovala babičce, aby se pochlubila s vysvědčením. Z Březinek chtěla jet trolejbusem, který dobíhala. Nastoupila, posadila se, odložila telefon, vysvědčení a zatímco hledala kartičku, přistoupily k ní revizorky, že už je pozdě, že si necvakne,“ popisuje matka dívky.

Revizorky se prý chovaly agresivně, což potvrdila i jiná cestující, která vše sledovala. „Měla jsem chuť za holčinou jít a vzít ji ten papír, že za ní tu pokutu zaplatím,“ napsala na facebook s tím, že by si podobné chování revizorky k někomu jinému než dítěti nedovolily. „Revizorky dceru obestoupily, stály těsně u ní jako by byla největší zločinec celou cestu z Březinek až na náměstí. Tam odtud mi pak dcera volala celá vystresovaná a nešťastná. Plakala a nechápala, co se stalo a proč se to stalo,“ pokračuje maminka.

Odvolání dopravní podnik zamítl, dívka totiž měla mít kartičku připravenou již při nastupování do vozu. A neměla si sednout. V celé věci se ale začal angažovat jihlavský radní pro dopravu a poslanec Jaroslav Vymazal. „Máme zájem, aby nedocházelo k nějakým excesům, na druhou stranu kontroly provádět musíme. Nemůže to ale být takovým způsobem, jak to údajně bylo. Musíme to prověřit,“ říká k situaci.

Otec dívky proto bude mít schůzku s šéfem dopravního podniku, vše řeší i nadřízené revizorek. „Během zítřka budu vědět podrobnosti o průběhu revize u tohoto případu,“ slibuje ve středu odpoledne šéf Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner. Následně vysvětluje, že už rok a půl jsou revizorky při výkonu revize kontrolovány. Ostatně ani maminka dívky si nemyslí, že by šlo o problém všech revizorů. Věří, že šlo o selhání jedince.

Dle komentářů na facebooku paní Lucie soudí, že tato zkušenost s revizorkami není ojedinělá. Zazněl dokonce i názor, že se revizorky na školáky zaměřují. „Revizoři musí přihlížet na to, že to jsou děti. Pokud má v ruce kartičku nebo jízdenku, tak jí přece nechá cvaknout,“ uvažuje matka školačky. „Revizorky jsou poučeny, aby zejména s dětmi jednaly citlivě,“ reaguje Rovner.

Ani na radnici si dosud nikdo nestěžoval. „Bylo to překvapivé, je to první signál, že něco není v pořádku. Pokud došlo k pochybení ze strany revizorů, bude sjednaná náprava. Pravidla platí nejen pro cestující, ale i pro ty, kteří dělají kontrolu,“ říká Vymazal. Zároveň připomíná, že zastupitelstvo před týdnem schválilo nižší jízdné pro děti, roční žákovská jízdenka bude za 730 korun.

Podle právníků je navíc špatně i situace, kdy děti podepisují pokutu. „Měla by přijet policie a ta by dala vědět zákonným zástupcům. Děti neví, co podepisují,“ dodává matka. „Budeme se tím zabývat,“ slibuje závěrem radní.

Každopádně se blíží doba, kdy budou podobně sporné situace minulostí. Jihlavou totiž navíc jezdí stále více vozů MHD, které mají uvnitř kamery. Ty pak podobné situace celkem snadno odhalí.