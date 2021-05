Silničáři na Jihlavsku mají méně peněz než loni, přesto už se vrhli do práce

/NEJDŮEŽITĚJŠÍ STAVBY/ Cestáři se lidem prostě nezavděčí. Buď jsou špatní proto, že silnice připomínají tankodrom a nebo jsou terčem kritiky z toho důvodu, že se pustili do oprav a řidiče to omezuje. „Dělníci se do aut zásadně nedívají, protože jim řidiči ukazují jen vztyčený prostředníček. Sledují akorát řidiče s rakouskou a německou značkou, ti naopak ukazují zdvižený palec,“ potvrdil nedávno Deníku šéf krajských cestářů Radovan Necid.

Stavební sezona se rozjela. Ilustrační foto. | Foto: archiv Ředitelství silnic a dálnic

Přesto se stavební sezona rozjela. Důležitou akcí silničářů letos bude například úplná rekonstrukce mostu ve Vyskytné nad Jihlavou. Zaměří se i na nehodové lokality a tak bude na příjezdu do Kostelce od Jihlavy i od Dolní Cerekve protismyková úprava povrchu. Omítnutí pak čeká historický památkově chráněný most před Městským úřadem v Brtnici. „Přehled všech aktuálních stavebních akcí, a to jak Kraje Vysočina, tak Krajské správy a údržby silnic, je už nyní k dispozici v přehledné mapové aplikaci na webových stránkách krajských silničářů,“ informoval Radovan Necid. VIDEO: Dělníci našli na D1 u Velkého Beranova trhavinu ze stavby dálnice Přečíst článek › V režii Kraje Vysočina pak cestáři opravují most na silnici mezi Jihlavou a Pelhřimovem u Dvorců, spolu s městem Třešť pokračuje oprava průtahu městem a spolu s obcí Pavlov se pracuje na silnici i tam. Na opačném okraji Jihlavska bude kraj řešit modernizaci úseku Zhoř – Stáj navazující na stavbu obchvatu Jamného. Vybrané nejvýznamnější stavební akce Kraje Vysočina v okrese Jihlava v roce 2021:



II/353 Stáj – Zhoř, 1. stavba

II/402 Dvorce – Telč, 1. stavba (průtah Třešť)

II/406 Dvorce – Telč 1. stavba (průtah Třešť)

II/403 Pavlov – průtah Jak krajští cestáři dodávají, na provoz budou mít zásadní vliv i stavební akce ostatních investorů. Týká se to například dostavby druhé poloviny mostu ve Věžnici v rámci modernizace dálnice nebo práce na dálničním přivaděči u Jihlavy. Některá dopravní omezení se pak mohou časově překrývat, a řidičům se tím prodlouží objízdné trasy. Sedmdesát kilometrů Dohromady budou krajští cestáři letos jen na Jihlavsku souvisle opravovat celkem zhruba sedmnáct kilometrů silnic druhé a třetí třídy. „Třináct kilometrů povrchů opravíme pokládkou asfaltobetonové směsi a čtyři kilometry technologií emulzního mikrokoberce,“ upřesnila asistentka ředitele Miluše Jiskrová. Dále dojde k úplné rekonstrukci dvou mostů, dalších pět čeká větší oprava. Na ploše sedm tisíc metrů čtverečních se mohou řidiči těšit na velkoplošné výspravy spojené s odfrézováním povrchu a pokládkou asfaltobetonové směsi, tenkovrstvé technologie přijdou ke slovu na šestnácti tisících metrů čtverečních. V délce dvě stě dvacet kilometrů potom bude obnoveno dopravní značení, z toho 119 kilometrů v plastu a 101 kilometrů v barvě. Víkendový provoz na D1: dopravu omezí uzavírky. Dělníci budou odstraňovat lana Přečíst článek › Hejtmanství přitom šetří a snížilo rozpočet pro cestáře zhruba na polovinu oproti minulému roku. K 129 milionům od Kraje Vysočina se ale ještě přidá 329 milionů ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ta je stejná jako v roce 2020. „Krajské správě a údržbě silnic Kraje Vysočina se však daří získávat další finanční prostředky, především národní dotace, například na odstranění nehodových lokalit a na rekonstrukce a opravy mostů,“ podotkla Miluše Jiskrová.

