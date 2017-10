Silnice a chodníky dostaly před zimou nový povrch

Jihlava – Asfaltový kryt silnice v Lipové ulici, rekonstrukce Údolní ulice a upravení bezbariérových zastávek ve městě. Během října dělníci dokončili započaté rekonstrukce několika chodníků a silnic v krajském městě. Před nadcházející zimou mají ještě v plánu stihnout modernizaci Havlíčkovy ulice.

Takto vypadá nový povrch jihlavské Údolní ulice.Foto: Magistrát města Jihlavy

„Součástí rekonstrukce Údolní ulice byla úprava a doplnění odvodnění. Po dlouhých letech se tak obyvatelé této ulice dočkali důstojné komunikace,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Vratislav Výborný (ČSSD).



V říjnu byl položen nový asfaltový kryt v Lipové ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rantířovská a Dlouhá. „Součástí této akce bylo i doplnění obrub a rekonstrukce zastávky Rantířovská ve směru do centra. Jedná se tak letos již o sedmou zastávku městské hromadné dopravy, která byla bezbariérově upravena,“ dodal tiskový mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Dalšími zastávkami, které letos radnice nechala bezbariérově upravit, jsou zastávky Smrčenská, U Hřbitova, Helenínská, všechny ve směru do centra, zastávka Poliklinika ve směru z centra a Dopravní podnik v obou směrech.



Nový asfaltový povrch získala také jihlavská křižovatka ulic Na Růžku a Zrzavého. Opraveny tam jsou i přilehlé části chodníků. Na Okružní ulici začaly v říjnu práce na jejím částečném rozšíření na dva plus jeden jízdní pruh. „Je to předzvěst rekonstrukce Brněnského mostu. Po Okružní ulici bude v době rekonstrukce vedena hlavní objízdná trasa,“ vysvětlil náměstek Vratislav Výborný.



Opravy ulic v krajském městě má na starosti jihlavská radnice. Ta koncem října nechala opravit i silnici v místní částí Popice. V listopadu by měla projít kompletní rekonstrukce povrchu silnice v Havlíčkově ulici v úseku mezi křižovatkami Pražské a Fritzovy ulice.