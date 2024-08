Bítovčice byly několik měsíců uzavřené, nyní se obcí dá kyvadlově projíždět. Cesta s odfrézovaným asfaltem je ale plná děr, navíc z ní vystupují kanály. Pocity lidí, kteří Bítovčicemi projíždí, jsou smíšené. „Momentálně mě to štve, ale do budoucna to bude určitě fajn. A když se kácí les, tak lítají třísky, s tím se nedá nic dělat,“ měl pochopení Šimon Mičiník.

Problémy naopak nemusí řešit cyklisté, kteří jedou směrem od Luk z kopce po cyklotrase Jihlava – Třebíč – Raabs. Chybí sice část mostu, po kterém dříve jezdili, hned vedle je ale vybudovaný náhradní, dostatečně široký i pevný.

Dělníci mají mít hotovo ještě letos, potvrdil Miroslav Dokulil z krajského úřadu. Kromě výstavby tří opěrných zdí a jedné gabionové zdi bude opravený povrch v celém průtahu Bítovčic. „Nově vzniknou také dva chodníky, které jsou součástí opěrných zdí u mostu přes řeku Jihlavu. U mostu, který je v majetku obce, bude upraven pouze nájezd ze silnice,“ dodal Dokulil. Práce vyjdou na více než padesát milionů.