Objízdná trasa pro vozidla do tři a půl tuny povede obousměrně z Nového Veselí přes Březí nad Oslavou a Pokojov do Bohdalova. Délka objížďky je okolo deseti kilometrů.

Pro vozidla nad tři a půl tuny ve směru od Jihlavy do Žďáru nad Sázavou povede objížďka z Lipiny přes Dobroutov do Polné a odtamtud přes Hrbov, Špinov, Nížkov, Sázavu a Hamry nad Sázavou do Žďáru nad Sázavou. Řidiči si zajedou bezmála třicet kilometrů.

Pro vozidla nad tři a půl tuny ve směru od Žďáru nad Sázavou na Jihlavu platí objízdná trasa v délce sedmnácti kilometrů vedoucí z Nového Veselí přes Újezd, Sirákov, Poděšín, Skrýšov a Zábornou do Stáje, odkud budou dále pokračovat směrem na Jihlavu po obvyklé trase.