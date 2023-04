Na stav vozovky hořekuje řada místních. „Nikoho moc nezajímáme, od velkých měst jsme daleko, tak co by se o silnice tady kdo staral. Ale když se něco stane na dálnici a všichni tudy musí jet po objízdné trase, tak se nestačí divit,“ okomentoval stav silnice v městysi na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska senior Josef, který nechtěl zveřejnit své příjmení.

Je fakt, že velký podíl na špatném stavu silnice nesla těžká technika, která městysem projížděla při modernizaci nedaleké dálnice před rokem a půl. Proto Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) přislíbilo, že se bude na opravách podílet. „Silnice na Jihlavu by se měla udělat letos a do dvou let silnice, která vede směrem na dálnici,“ přiblížil harmonogram prací starosta Větrného Jeníkova Tomáš Helar.

Práce na silnici chtějí v městysi spojit s opravami kanalizace a vodovodu pod ní. To je investice v řádu milionů korun. Tajemník Svazku vodovodů a kanalizací Jihlavsko Petr Berka Deníku sdělil, že svazek neměl informaci o chystané rekonstrukci silnice, a tak pro letošek nepočítal s opravou trubek pod ní. „V současné době pracujeme na aktualizaci rozpočtu stavby, který ještě nemáme k dispozici,“ řekl Berka s tím, že záležitost ještě projedná předsednictvo a následně to probere s vedením městyse. „Investiční akce bude doplněna a zohledněna v plánu investic svazku pro letošní rok,“ dodal tajemník.

Městys by neměl platit ani opravy silnic. Tam se na financování domluví ŘSD a krajští silničáři, v jejichž režii opravy nakonec budou. Vedení Větrného Jeníkova chce vše naplánovat tak, aby se doprava komplikovala co nejméně. „Budeme se snažit zavést v místě kyvadlový provoz na semafory. Úplná uzavírka bude nutná při finálních úpravách, ale mohla by trvat třeba jen týden,“ uvažoval nahlas starosta.

Práce jsou zatím naplánované tak, že v červnu začne svazek pracovat na kanalizaci s vodovodem a jakmile skončí, dají se do práce dělníci upravující povrch. Ten se sice dočkal před pár týdny frézování, je ale potřeba pořádná oprava. S modernizací ani rozšířením silnice však ve Větrném Jeníkově nepočítají, chtějí jen uvést silnici do původního stavu. Začátkem října má být hotovo.

Silnice ve Větrném Jeníkově není pochopitelně jediná, která při modernizaci dálnice trpěla. Proto nechalo ŘSD po dokončení prací na hlavní dopravní tepně republiky zhodnotit stav jednotlivých úseků silnic. „V této souvislosti budeme zajišťovat ještě opravy úseků u Humpolce a Velkého Meziříčí, kde bylo potvrzeno poškození povrchu silnic,“ uzavřel mluvčí ŘSD Jan Studecký.