Pokud napadne přírodní sníh a vláda dá sjezdovkám zelenou, pak se otevře i areál v Dalečíně. S technickým sněhem tam ale rozhodně nepočítají. To na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě už sněžná děla jedou naplno. „Už zasněžujeme. Ale jsme ve velké nejistotě. Sice vydáme statisíce korun za zasněžení, ale nevíme, jestli nám provoz umožní počasí a vláda,“ konstatoval šéf sjezdovky na Harusově kopci Karel Klapač.

Podle jeho názoru jsou nyní provozovatelé sjezdovek v kleštích. „Může to být pro nás úplně likvidační. Minulá sezona byla špatná. A teď se může stát, že nás nepustí vůbec,“ poznamenal Klapač.

Se stejně chmurnými úvahami se do zasněžování pustili i v Novém Jimramově. „Do výroby sněhu investujeme neskutečné peníze. Ale musíme ho vyrábět ve chvíli, kdy nám to dovolí počasí. Nemůžeme čekat na vládní rozhodnutí. A počasí se vládními nařízeními taky neřídí,“ řekl správce Ski areálu Nový Jimramov Petr Chlubna.

I pro tuto sjezdovku by bylo pokračování zákazu tragické. „Bylo by to pro nás smrtelné. Ale nemůžeme to tak brát, musíme myslet pozitivně. Musíme věřit, že to dobře dopadne,“ vyjádřil se Chlubna.

Pustit se do boje

Ve Svratce zatím se zasněžováním nezačali. Ale i tam jsou rozhodnuti „pustit se do boje“ stejně jako na Kadlečáku u Světlé nad Sázavou. Zato na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí už sněhová děla jedou naplno. „Zasněžujeme. Kdybychom situaci viděli nějak špatně, tak nezasněžujeme. Věříme, že to nakonec dopadne,“ netajil se optimismem správce sjezdovky na Fajtově kopci Jiří Pálka.

„Počátkem každé sezony bojujeme o přežití. Zasněžování u nás pokaždé překročí milion korun. A ty peníze musíme dostat zpět. A musíme věřit, že je dostaneme,“ dodal.

V Lukách nad Jihlavou začalo zasněžování v podvečer posledního listopadového dne. Devět děl tam chrlí technický sníh, místy už je ho několik centimetrů. „Jsme odhodlaní zasněžovat, co to půjde. Abychom byli připraveni na sezonu. Mrzí nás, že nemáme dopředu konkrétní informace, jak to vidí vedení našeho státu," posteskla si Magda Vaňková, která ski areál provozuje. Připomněla, že zrovna lyžování je podle ní bezpečnější aktivita než třeba nakupování v obchodních centrech.

Porušení pravidel PES

S podobným názorem přišla i Asociace horských středisek. „Zákaz provozu lyžařských areálů nelze vnímat jinak, než jako zásadní porušení pravidel PES, které vláda označuje za závazné a předvídatelné. Desítky činností a aktivit budou od čtvrtka v rámci přechodu na stupeň tři povoleny či rozvolněny. Vyjmutí jednoho segmentu služeb, navíc provozovaných ve venkovních prostorech, je nelogické a neodůvodnitelné, až absurdní. Nelze lidem vysvětlit, že mohou do hypermarketu, za turistikou do hor s ubytováním v hotelu, do galerie či zoo, ale nesmí použít lyžařský vlek a svézt se na lyžích po sjezdovce,“ ozval se Libora Knota, ředitel Asociace horských středisek.

Vlekaři se dostali do nelehké situace. Nemohou podobně jako v obchodě nebo v restauraci jednoduše odemknout dveře a začít fungovat. „Situace, že dáme několik set tisíc do výroby technického sněhu, a pak nám někdo řekne sorry jako, to je pro nás šílená představa. Doufám, že k tomu nedojde,“ podotkla Magda Vaňková.

Zasněžuje se už i na Křemešníku a Šacberku v Jihlavě. Záběry z tamní webkamery v první prosincový den sváděly k tomu, vzít lyže a vyrazit do krajského města. Ministr zdravotnictví ale nechce skiareály otevřít dříve, než skončí nouzový stav, tedy dvanáctého prosince.