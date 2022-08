Hned vedle nové dráhy pro koloběžky, kola a skateboardy je i workoutové hřiště. „Tatínek, když tam přijde s dítětem na koloběžce, si taky může zacvičit,“ vysvětlil starosta Ivan Sehnal a dodal: „Naše vize je, že by tam vznikl volnočasový areál, který využijí děti i jejich rodiče.“ Obec by ráda ještě do areálu pořídila solární panel. „Sloužil by na foukání kol, byly by tam nabíječky na mobily,“ zmínil starosta s tím, že detaily musí ještě projednat zastupitelstvo.