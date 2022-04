Zvětšení skládky vyjde na sedmadvacet milionů korun, lidé to však na ceně za svoz odpadů nepocítí. „Rozšíření skládky se do poplatku určitě nepromítne,“ potvrdil mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Cenu však ovlivní legislativa. „Nový zákon o odpadech pro další roky v násobcích zvyšuje poplatky za ukládání odpadu na skládky. Pokud se nesníží jeho objem, ceny pro lidi musí jít nahoru, to je jasná věc,“ řekl už loni tehdejší náměstek hejtmana pro životní prostředí Lukáš Vlček a dodal: „Jestli má být poplatek pro konečného občana co nejnižší, nutně musíme snížit množství komunálního odpadu.“

Přestože Jihlavané třídí odpad velmi dobře, což potvrzuje několik Ekologických Oskarů, popelnice na směsný odpad stále nejsou prázdné. Magistrát předpokládá, že na skládce bude každý rok končit devětadvacet tun odpadu. V takovém případě by rozšíření stačilo na dalších čtrnáct let. „Poté bude dokončena postupná rekultivace a zařízení bude fungovat v režimu uzavřené skládky,“ uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Vít Zeman, do jehož kompetencí rozšíření skládky spadá.

Už za pět let totiž bude levnější vozit odpadky do sto kilometrů vzdálených spaloven, než je skládkovat za městem. „Křivky poplatků se protnou a od roku 2025 až 2026 bude ukládání na skládku dražší než odpad energeticky využít,“ vysvětlil současný náměstek hejtmana pro životní prostředí Pavel Hájek. Od roku 2030 přitom bude v podstatě zakázáno skládkování.

Kam s ním?

– skládku pro Jihlavu a okolí v Henčově je třeba rozšířit, kapacita pak bude stačit na dalších čtrnáct let.

– už za pět let bude levnější odvážet odpad na spalování, než ho skládkovat.

– Kraj Vysočina se domlouvá, že by odpad vozil do Brna, Opatovic nad Labem a Českých Budějovic.

Pro Vysočinu bude významným milníkem jaro 2025. Do té doby bude v brněnské spalovně vybudovaný nový kotel, jehož kapacita by dokázala pojmout téměř všechen komunální odpad z kraje na pomezí Čech a Moravy. „Stávající kapacita dvou kotlů je 248 tisíc tun komunálních odpadů, třetí kotel bude zvyšovat celkovou kapacitu na možnost využít až 360 tisíc tun odpadů za rok,“ řekla již dříve Iveta Jurenová ze společnosti SAKO Brno.

Hejtmanství předběžně uvažuje, že by v Brně končilo padesát až šedesát tisíc tun komunálního odpadu ročně, tedy zhruba třetina celkového množství. Zbytek by se vozil do Opatovic a Českých Budějovic, kde se mají spalovny vybudovat. „Podle plánovaného harmonogramu záměru ZEVO Opatovice bychom mohli zkušební provoz spustit v roce 2028,“ uvedla Hana Počtová z Elektráren Opatovice s tím, že kapacita má být 150 tisíc tun komunálního odpadu ročně.

Vybudovat „velké“ zařízení na energetické využití odpadu na Vysočině není příliš reálné. „Než se podařilo vybudovat a zprovoznit poslední zařízení na energetické využití odpadů, které se u nás postavilo, tak to trvalo nějakých jedenáct let,“ připomněl už před lety starosta Okříšek na Třebíčsku Zdeněk Ryšavý, který otázku spalovny na Vysočině otevřel.

Hájek jako cestu vidí budovat menší lokální zařízení s kapacitou do padesáti tisíc tun ročně. Velkou spalovnu pro celý kraj nechce ani laická veřejnost. „Na Vysočině máme krásný vzduch, který by kouř ze spalovny jen kazil. Spálit to někde jinde je dobrý nápad,“ uvedl ve zřejmé nadsázce Luboš Mráz z Jihlavska.