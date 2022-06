Pak následovala vystoupení předškoláků a jednotlivých ročníků místní základní školy. Na programu bylo tancování, scénky i básničky. Jedna třída dokonce udělala módní přehlídku dobového oblečení, začínalo se symbolicky šedesát let zpět a končilo v současnosti. Předškoláci byly také pasováni na školáky, což se neobešlo bez slz dojetí. Od půl šesté předváděli školáci, co vše se dá hrát na multifunkčním hřišti, zatímco nejmenší děti dále dováděly v nafukovací lodi a u stánků s občerstvením byla fronta prakticky stále.

Poté už si mohli přítomní projít mateřskou i základní školu, otevřená byla i tělocvična. Ředitelka Jaroslava Němcová vzpomněla, jak přišla do Puklic ze školy v Havlíčkově Brodě. „Odešla jsem z města, že tady bude klid. Nevím, kde jsem udělala ve svých propočtech chybu, ale klid tady není ani náhodou,“ rozesmála publikum. „Tři měsíce po mém nástupu vtrhl do školy uragán v podobě paní místostarostky a starostky. Holky, je to s vámi jízda,“ dodala.

A investice ve výši osmasedmdesát milionů prostě musí být vidět. „Je to tu hezké. A já přitom musela chodit do polorozpadlé školy,“ řekla bývalá žačka Jana. Jiní zase vzpomínali, že stará škola měla trochu jiné dispozice, konkrétně v patře jim aktuálně chybí jedna velká třída, kde byly počítače a učebna fyziky.

Děti i rodiče si mohli vedle učebních pomůcek na lavicích zkusit i interaktivní tabuli, chemické pokusy, podívat se do mikroskopu, malovat si nebo modelovat z keramiky. Výhradě pro děti pak byly určené ještě soutěže před školou.