Vysoké náklady na energie v základní škole trápí Větrný Jeníkov. Doplatek osm set tisíc a s tím související navýšení záloh jsou v rozpočtu městyse výraznou položkou. Situaci je potřeba řešit.

Jeníkovská škola měla vysoký nedoplatek za energie. Prostor k úsporám ale už není příliš velký. | Video: Deník/Martin Singr

Zateplení už budova školy má a okna jsou vyměněná. „Maximálně střecha by se mohla vyměnit,“ uvažoval starosta Tomáš Helar, větší potenciál úspor ale vidí jinde. „Kotel nám dosluhuje, mohli bychom dát kondenzační a to by byla úspora třeba dvacet tisíc měsíčně, ale to je investice v řádu milionů,“ uvažoval.

Situaci řeší i ředitelka základní školy Barbora Schreková. Kontaktovala tak firmu, která má dodávky elektřiny a plynu zprostředkovávat. Cílem bylo přestat platit takzvané spotové ceny, třebaže aktuálně jsou okamžité ceny dle energetického trhu relativně výhodné. „V období září až prosinec 2022 však byly tyto ceny naopak vyšší až o několik stovek procent oproti cenám standardním,“ vysvětlila, proč měla škola tak vysoké účty. Nyní soutěží nového dodavatele, což skýtá značné úspory.

Preventivní opatření jako například efektivní větrání, omezení svícení na chodbách, mírné snížení teploty v nepravidelně využívaných prostorách, výměna klasických žárovek za úsporné nebo výměna zateplení světlíků chodby pomohla, ale nešlo o velké částky. Škola totiž už o rok dříve výrazně snížila spotřebu elektrické energie a je otázkou, o kolik níže ještě lze jít.

Ve světle dalších nutných výdajů bude letošní rok v městysi na severu okresu bude muset škola počkat. „Chceme udělat energetický audit a pokusíme se získat nějaké dotace. Letos bychom chtěli mít projekt a příští rok ho realizovat,“ nastínil další postup starosta.

Spokojený je naopak s tím, že se podařilo stabilizovat personální situaci v základní škole, kde je deset tříd včetně jedné přípravné a chodí tam více než sto šedesát žáků. „Ještě máme volnou kapacitu. Se školkou je to horší, ale ve škole místo je,“ uzavřel Tomáš Helar.