Počítačové vybavení jinak moderně zařízené školy se nelíbilo ani inspekci, která v Jamném byla před půlrokem. „Školní osnovy na další roky obsahují více IT hodin a potom je tu poptávka po vzdělávání, co se týká výuky jazyků,“ řekl starosta Ľuboš Varhaník.

Dechberoucí příběh loutek. Diváci v Třešti tleskali scéně Čapkovců

Řešením by bylo zmenšit ředitelnu a kus budovy dostavět. Tím by vznikla počítačová učebna, která by sloužila také jako učebna cizích jazyků.

„Projekt je včetně vybavení za čtyři miliony a budeme rádi, když nás někdo podpoří,“ uvedl starosta k dotacím. Uvědomuje si ale, že pokud obec neuspěje, investovat do IT vybavení školy stejně bude muset a to z vlastní kasy.