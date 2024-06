Dělníci začali hned od prvního dne chystat staveniště. „Už sundávají záklop půdy. Potom bude následovat vytahání izolací ze střechy a částečné rozebrání střechy, aby se mohlo na římse zdít další podlaží,“ řekl k aktuálnímu dění ve středu 19. června starosta. Do konce srpna je potřeba udělat betonový strop, do listopadu pak samotnou nástavbu.

V loucké škole je potřeba vyřešit nedostatečnou kapacitu, a tak se přistaví čtvrté patro. Přístavba bude řešená netradičně. „Nakonec vyhrála varianta, která se mě osobně moc nelíbí, jsou to zaoblené rohy a plochá střecha. Ale řešil to statik, v tomto směru by neměl být problém,“ uvedl starosta Martin Dvořák s tím, že podobu nástavby vybralo dřívější vedení městyse.

Omezení ve Školní ulici zatím nejsou, to by se ale mohlo změnit. „Řešíme, jak nástavbu provést. Od konce července by tam tři měsíce mohl stát jeřáb. Tím pádem by byla ulice u školy kompletně uzavřená. Ale zatím to není potvrzené, že to tak bude,“ sdělil Martin Dvořák.

Děti, kterých do školy v Lukách chodí zhruba čtyři sta, budou mít prázdniny delší o dva týdny. Nový školní rok totiž zahájí o týden později. Díky nástavbě vznikne pět nových tříd, z nichž jedna bude menší. Půjde o odborné učebny, kmenové třídy by mohly vzniknout jinde. „Vedle šaten je nevyužití roh, kde by mohla být jedna až dvě třídy, ty by byly kmenové,“ popsal nejnovější plány starosta.

O akutní potřebě nových učeben hovořila i ředitelka školy Hana Švaříčková. „Stávající prostorové podmínky jsou bezpochyby nedostačující jak pro žáky, tak pro zaměstnance školy,“ uvedla a připomněla, že městys se rozvíjí už několik let. Stavební úpravy mohou umožnit vzdělávat všechny žáky základní školy v jedné budově a neřešit provoz na odloučeném pracovišti.

Možnosti dalšího rozvoje pak skýtá budova v sousedství školy, která není už od pohledu v nejlepším stavu. „To je bývalá školka. Už se měla odstranit, byl vydaný demoliční výměr, aby jí nahradila budova dílen, školky a školy, ale minulé vedení od toho ustoupilo kvůli financím. Peníze na to nejsou ani nyní,“ uvedl Dvořák.

Nicméně nástavba školy vyšla po finanční stránce dobře. Původní plán uvažoval o šestačtyřiceti milionech, zakázku se podařilo vysoutěžit levněji a tak by mohla být cenovka pod čtyřicet milionů. Více než polovinu pak pokryje dotace.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Dělníci by měli mít hotovo příští rok v září. Nějaký čas se tak budou potkávat se školáky, vše by ale mělo být bez komplikací. „Pevně věříme, že zásah rekonstrukce do provozu školy bude minimální možný. Nejedná se o první rekonstrukci naší školy, tudíž v tuto chvíli jsme schopni předpokládat, jaké situace mohou nastat a čerpat z předchozích zkušeností,“ uzavřela optimisticky ředitelka školy.