Radnice aktuálně ještě zvažuje jiný prostor pro výstavbu školky a propočítává, jaká varianta bude výhodnější. Náklady se odhadují na deset až dvanáct milionů a konečné rozhodnutí závisí především na občanech a osadním výboru obce Střížov.

Školka je nyní v prostorách bývalé fary, které ale město nevlastní a nemůže do nich investovat. Ani budova bývalé školy však není naprosto ideální. „Se stávající školou je problém, že stojí u silnice a příjezd do areálu by byl po úzké cestě. Na druhou stranu je zde komfortní zahrada," vysvětlila starostka.

Další možné možné místo je lépe přístupné, ale nemá tak velký prostor pro zahradu a také by radnice musela budovu včetně pozemku koupit. „Školka je podle vedení města ve Střížově potřeba, neboť děti by jinak musely dojíždět do Puklic či Brtnice," uzavřela Švaříčková.