Školku v Lukách otevřou už začátkem příštího roku. Pojme dohromady 130 dětí

Luka nad Jihlavou /FOTO/ – Nová budova školky v Lukách nad Jihlavou už dostává svůj vzhled a od začátku roku 2020 by se mohla otevřít. Radnice uvažuje, že by kapacitu nabídla i dětem mladším tří let.

Finální podoba nové budovy školky v Lukách se už začíná rýsovat. | Foto: Deník