Děti mají obědy dražší až o čtyři koruny, ceny se mezi školami liší. „Například Základní škola Otokara Březiny zvedla cenu o tři koruny. Děti do deseti let platí místo pětadvaceti korun za oběd osmadvacet, žáci do čtrnácti let nově třicet korun a nad patnáct let dvaatřicet korun za oběd,“ vyjmenovala Lucie Maxová z magistrátu.

Zdražování se od října nevyhne ani Mateřská škola Mozaika Jihlava, děti tam zaplatí za celodenní stravu o pět korun více. Děti do šesti let budou platit čtyřiačtyřicet korun za den, ty od sedmi let ještě o tři koruny více. „Zdražování se od října nevyhne ani MŠ Nad Plovárnou, tam budou za děti do 6 let platit rodiče za stravu třiačtyřicet korun a za děti od sedmi let osmačtyřicet korun,“ doplnil vedoucí odboru školství na radnici Tomáš Koukal.

Vzrostla i cena za to, že dítě vůbec chodí do školky. „Takzvané školkovné v mateřinkách stojí místo pěti set padesáti korun nově šest set korun za měsíc. Zdražovaly také družiny, které nově vyjdou na dvě stě korun měsíčně místo dosavadních sto padesáti,“ uvedl Koukal. Obědy zdarma pro děti z rodin v hmotné nouzi ale budou na některých školách fungovat dále.

Přehled cen za školní stravování na základních školách zřizovaných městem od září 2022

Škola Oběd do 6 let 7 – 10 let 11 – 14 let 15 a více let ZŠ O. Březiny 26 28 30 32 ZŠ E. Rošického 27 29 31 33 ZŠ Křížová 29 31 33 35 ZŠ Kollárová 28 30 32 34 ZŠ T. G. Masaryka - 33 35 37 ZŠ Seifertova - 26 28 30 ZŠ Nad Plovárnou - 29* 31* 33*

Přehled cen za školní stravování v mateřských školách od září 2022

MŠ Celodenní stravování do 6 let 7 – 10 let MŠ Mozaika 44* 47* MŠ Nad Plovárnou 43* 48* MŠ a SPC Demlova 41 44

*Ceny platné od října 2022