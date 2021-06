Došlo k tomu při poměrně vyostřené slovní přestřelce o plánované stavbě multifunkční Horácké arény v Jihlavě, na kterou má kraj přispět půl miliardy korun. „Mně je z toho tak trochu smutno. Předpokládal jsem, že pokud budeme schvalovat takto velkou částku pro krajské město, tak vedení přirozeně přijde s jasným a transparentním plánem, který bude řešit všechny ostatní regiony Vysočiny,“ svěřil se Zlesák.

Jak dodal, mrzí ho, že zastupitelé nemají na stole konkrétní projekty za obdobné částky i ve zbylých okresech. „Kdybychom je měli, mohli bychom příspěvek Horácké aréně s klidným srdcem schválit i my z jiných koutů Vysočiny,“ přemítal Zlesák.

S tím ale Vítězslav Schrek nesouhlasil a přidal několik konkrétních příkladů. Bránil se i samotnému nařčení. „Rozhodně nejsem hejtmanem jen Jihlavy, ale celé Vysočiny. Snažím se pro to dělat maximum,“ oponoval hejtman. „Musíme se rozhodnout, jestli chceme udržet soudržnost kraje a Jihlavu jako krajské město,“ dodal.

Na jeho stranu se připojili i bývalí vysočinští hejtmani. „Celou dobu jsem žil v přesvědčení, že jsme zastupitelé Kraje Vysočina a ne svého města. Ó, jak jsem se mýlil,“ poznamenal Jiří Běhounek (ČSSD).

„Přátelé, garantuji vám, že toto je první cesta k tomu, aby nás brzy rozebrali. Podívejte se, jaké jsou nálady, a jestli si myslíte, že jsme mezi ostatními milovaným krajem, tak jste na velkém omylu,“ upozornil Běhounek.

V podobném duchu reagoval i jeho předchůdce Miloš Vystrčil (ODS). „Koukám, že máme stejné pocity. Myslím si, že to, co řekl pan Zlesák, nebylo fér. Přeci chceme realizovat projekty, které kraji co nejvíce pomohou,“ přidal se.

Podotkl také, že nejde všem měřit stejným dílem. „Musíme myslet nejen na celé území, ale i na kvalitu projektů. Chtít po současně radě, aby okamžitě řekla, které další to budou, by byla chyba. Akorát by slíbila něco, co by pak nemuselo být nejlepší,“ poznamenal.

Zastupitelé po dlouhé diskuzi příspěvek pět set milionů na Horáckou multifunkční arénu nakonec schválili.