Romové, kteří do bytu přišli, bydleli podle ní dříve na ubytovně. „Loni v prosinci jsme měli sezení s mediátorkou. Domluvili jsme se, že kdyby byl hluk, přijdeme to rodině říct. Čtyři dny před Vánocemi jsem tam přišla a oni mě slovně napadli. Odešla jsem domů a paní ještě dvacet minut sprostě nadávala na celý dům, i sousedi dole to slyšeli,“ popisovala Gardlová, která má byt pod zmiňovanou rodinou.

Tím to ale podle jejích slov neskončilo. „Dvě hodiny na to na mě přišel ještě její manžel a vyhrožoval mi, že se mně nebo mé rodině venku taky může něco stát,“ řekla s tím, že celou věc pak řešila policie. Tu zavolal soused, který vše slyšel a měl o Gardlovou strach. „Nebojím se o sebe, ale o syna. Synovi jsem řekla, že kdyby ho napadli, nemá se bránit. Já ale už nemůžu mlčet. Všichni mlčí, protože se jich bojí. A oni na to hřeší,“ prohlásila Gardlová.

Údajně problémová rodina, kterou redaktor Jihlavského deníku navštívil, po domluvě s koordinátorkou projektu Housing First Michaelou Jelínkovou prozatím odmítla obvinění komentovat. „Zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ zaznělo v domě.

Housing First



Název projektu znamená v překladu Bydlení především



Hlavním cílem je zajistit domácnostem, jejichž členové se dlouhodobě potýkají s bytovou nouzí, standardní bydlení



Současně poskytuje poradenství osobám, které žijí v nepříznivých bytových podmínkách

Vedení města i radní Daniel Škarka, do jehož zodpovědnosti Housing First spadá, o problémech na adrese Masarykovo náměstí 26 ví. „Průběžně chodí stížnosti a město se jimi průběžně zabývá,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk s tím, že první výtky k zabydlené domácnosti jsou ze začátku září 2020.

Nájemníci měli dvakrát smlouvu na rok, naposledy byla prodloužená jen o půl roku, tedy do konce letošního června. „Vzhledem k opakujícím se problémům byla nájemní smlouva prodloužená po druhém roce už pouze o půl roku, a to i z důvodu, že nájemci dostali nabídnutý byt v jiné lokalitě, který však odmítli. Nyní byl do Rady města Jihlavy předložený návrh na neschválení dalšího prodloužení nájemní smlouvy s nájemci,“ konstatoval Daněk.

Tím by se situace vyřešila, což uznává i sousedka, která se na Deník obrátila. „Nehodlám bydlet v domě s nájemníky, kteří mi takhle nadávají. Kdyby dostali nájem na dobu neurčitou, jen by to eskalovalo,“ vyslovila obavu Gardlová. Rázně přitom popřela, že by byla rasistka. „V podkroví také bydlí romská rodina, ti jsou úplně v pořádku, není s nimi problém,“ líčila a dodala, že s Romy nikdy v životě neměla spory.

Dokonce zažila i opačnou situaci, kdy sousedé přišli kvůli hluku za ní. „I naše dcera, když byla malá, tak dupala. Přišel soused, že jim to vadí. Tak jsme chodili více ven a domluvili se, že od osmi večer bude klid. Lidi v baráku si musí vyjít vstříc a respektovat se,“ doplnila.