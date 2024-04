Co se cen týká, dříve šlo o levné jídlo. Ceny sýru ale šly nahoru a smažený sýr často stojí úplně stejně jako kuřecí či vepřový řízek. Přesto se dá v bistru sehnat i pod stovku, naopak na stálém jídelním lístku restaurací může být cenovka i více než dvakrát taková.

Milovníci smaženého sýru se mohou řídit podle smažákomapy, kam se dostal i jeden zástupce z Pelhřimovska. Který to je, to se dozvíte tady .

Jak je to jinde na Vysočině?

Stejně to vidí Zuzana Novotná z Jihlavska. „V restauraci si vždy dávám smažený sýr . Občas je uvnitř poznat, že je ze zmraženého polotovaru, ale i tak si vždy pochutnám. Přítel rád experimentuje a občas má fakt dobré jídlo, ale řekla bych, že převažují situace, kdy říká, si měl dát smažák taky,“ směje se mladá dívka.

Milovníci smaženého sýra mohou zamířit do Restaurace Eskáčko. Tam mají denně v menu smaženou goudu či smažený camembert nebo tvarůžky, k tomu hranolky a tatarskou omáčku, to vše za 169 korun. „Zájem je brutální. Při akcích jsme schopní prodat i šedesát porcí, to jedou jen smažené sýry,“ sdělila vedoucí Žaneta Tóthová.

U konkurence se ceny liší maximálně o pár desetikorun. Třeba Jihlavský Parlament nabízí smažený plátek jihočeského sýra eidam, vařené brambory s máslem a tatarskou omáčkou za 189 korun, což je cena včetně polévky. The Legends - Restaurant & Pub má cenu za smažený sýr, hranolky a tatarskou omáčku 155 korun. Ještě o deset korun méně stojí Na Hradbách.

Které jídlo nepatří do mrazáku? Mnoho lidí to neví. Nepodceňte to, hrozí otrava

Stejnou cenu má Smíchovská restaurace, kde servírují místo hranolek brambory. „Když je smažený sýr na denním menu, je o něj větší zájem než o jiná jídla," porovnala majitelka restaurace Iva Pešáková. „Všechna jídla máme za podobnou cenu, sýr je u našeho dodavatele o hodně levnější než maso,“ uvedla k ceně. Restaurace Venuše má v nabídce smažený sýrový mix, vařené brambory a tatarskou omáčku za 159 korun, cena je včetně polévky.

Kdo by snad usuzoval, že mimo krajské město budou ceny jiné, měl by pravdu jen částečně. Deník našel smažený sýr v denním menu například v loucké Hospodě U Procházků, kde je s hranolkami a okurkou za 135 korun včetně polévky. V Radniční restauraci Brtnice pak mají smažený sýr, hranolky a tatarku za 159 korun, takzvané sýrové duo s americkými bramborami a tatarkou pak je o deset korun levnější.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Nabízí se i možnost zkusit „smažák“ trochu jinak, Zverimex BistroBar nabízí smažený sýrový špíz, vařené brambory a tatarskou omáčku za 185 korun. Lákavě zní také hermelín v bramborovém kabátku na míchaném zeleninovém salátu s francouzským majonézovým dresinkem, a rozpečená bageta s bylinkovým máslem za 149 korun v Gambrinus Street. Sýr se šunkou, brambory a tatarskou omáčku pak nabízí Guesto za 187 korun nebo Restaurace Zezulkárna za 140. V Namaste Himalaya si pak může host objednat smažené kuličky z domácího indického sýra a brambor ve špenátové omáčce za 130 korun.