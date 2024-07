K eutanazii samce Zuberiho přistoupila jihlavská zoo ve středu po pečlivém zvážení a po konzultaci s veterináři.

Zuberi dlouhodobě trpěl vážným ortopedickým onemocněním, které mu hodně znepříjemňovalo život. Nepomohla ani dlouhodobá léčba, která nepřinesla výrazné zlepšení. Zdravotní stav Zuberiho se neustále zhoršoval.

„Vzhledem k degenerativním změnám - artróze, nerovnoměrnému zatěžování končetiny a přetěžování takzvaných sezamských vazů a povrchového ohybače levé hrudní končetiny samce žirafy núbijské došlo k jejich povolení. Vzhledem k velikosti, hmotnosti a stáří jedince byly změny neléčitelné a nevratné," vysvětlila veterinářka Zuzana Sedláková.

Pak tedy přišlo zásadní rozhodnutí ze strany zoo. „Po pečlivém zvážení všech dostupných léčebných možností a s ohledem na etické aspekty jsme dospěli k rozhodnutí Zuberiho uspat, abychom ho ušetřili dalšího utrpení,“ řekl ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák.

„Nikdy to není lehké rozhodnutí. Chceme zajistit vysokou kvalitu života našich zvířat a v tomto případě jsme bohužel vyčerpali všechny možnosti léčby,“ dodal Vašák. Zuberiho léčba trvala několik let.

Zuberi přijel s ostatními dvě samci do Jihlavy v roce 2013 a dožil se čtrnácti let. Žirafy se v lidské péči dožívají zhruba dvaceti let. V Jihlavě aktuálně zůstal samec žirafy síťované Paul. Toho chovatelé teď pečlivě sledují, jak se s nastalou situací vyrovná.

Žirafí samci ve volné přírodě tvoří menší samčí skupiny, nebo žijí solitérně. Tomu odpovídal i chov v Zoo Jihlava. „Zatím je předčasné mluvit o příchodu nové žirafy nebo žiraf do zoo. Celý postup léčby i samotnou eutanazii jsme konzultovali i s koordinátorem chovu žiraf, se kterým budeme projednávat i další kroky," doplnila vedoucí marketingového oddělení Simona Kubičková.

Zoo chovala tři žirafí samce - Paula, Zuberiho a Manu, v roce 2018 přišla i o samce Manu. Ten uhynul kvůli střevním potížím a dlouhodobému stresu.

Komentované krmení žiraf se až do odvolání nebude konat.