„V Jihlavě určitě nikdo nebydlí na černo. Maximálně cizinec bez povolení k pobytu,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Podle něj město jen zjišťuje, jestli v Jihlavě žijí i lidé bez trvalého pobytu. Některé průzkumy totiž tvrdí, že ano a jiné pravý opak.

Pokud bude odpověď kladná, město se je ještě letos v kampani pokusí požádat k přehlášení do Jihlavy. Může to být výhodnější pro ně i pro město. Aktuálně je ale nutné zjistit, jestli se taková kampaň vůbec vyplatí.

„Člověk, který v Jihlavě žije a pracuje, ale je nahlášený k trvalému pobytu u rodičů v úplně jiném městě se nedopouští ničeho nelegálního,“ zdůraznil Daněk.

Faktem ale je, že Jihlava lidem poskytuje jistý servis, za který oni platí státu. A ten pak peníze rozděluje dle trvalého pobytu, třeba tedy zrovna do obce, kde bydlí rodiče. „Mohou mít nižší poplatky, ale možná to jsou i jiné důvody, a ty my neznáme. Chtěli bychom s těmito lidmi mluvit,“ dodala primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).