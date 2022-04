Od prvního května se ceny jízdného po dvanácti letech zvýší. Pak už nebude možné používat současné papírové jízdenky. Nebudou platit ani v případě, že například pojede na dřívější plnocennou dítě. Bude to pro něj méně výhodné, než si lístek vyměnit.

To by mělo být možné od 25. dubna na předprodeji nebo v sídle Dopravního podniku města Jihlavy. Žluté automaty začnou prodávat jízdenky dle nového tarifu 29. dubna, u modrých kiosků bude přechod automatický se změnou měsíce. „Termín výměny je stanoven do konce roku. Je tedy dostatek času a bude výhodnější týden či dva počkat a vyhnout se tak případným frontám,“ poradil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Bezkontaktní platby v jihlavské MHD by mohly fungovat už v dubnu

Se změnami přichází i novinky. Tou nejvýraznější je možnost koupit si nepřestupní jízdenku přímo ve voze a zaplatit kartou, mobilem či hodinkami. Vyjde to levněji než platba jízdenky u řidiče v hotovosti, což bude možné i nadále. Tuto změnu ocení hlavně turisté a přespolní, kteří jezdí trolejbusy či městskými autobusy sporadicky. „MHD jedu tak jednou za čtvrt roku, kvůli tomu nebudu mít Jihlavskou kartu,“ potvrdil už dříve Milan Doležal z Jihlavska.

Druhou novinkou je papírová jízdenka na třicet minut s možností přestupu. Cestující s ní už nemusí počítat zastávky, respektive vědět předem, kolik jich projede. Naopak už nebude možnost jet s nepřestupní jízdenkou neomezený počet zastávek.

Magistrát také prozradil, jak to bude s přechodem na vyšší ceny u časových kuponů. Do konce jejich platnosti budou Jihlavané jezdit za „staré“ ceny. Za levnější cenu se stále dají pořídit kupóny, musí ale začít platit nejpozději třicátého dubna.

Dopravní podnik města Jihlavy zřídil kvůli dotazům na změny infolinku. Její číslo je 567 301 321 a je k dispozici každý pracovní den od šesti ráno. V pondělí a ve středu budou operátoři k dispozici do čtyř odpoledne, v další dny do dvou.