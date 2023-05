Vedení firmy tají jména konkrétních automobilek, do kterých firma Kosyka dodává kabelové svazky a konektory, jde ale o širokou škálu od prémiových vozů až po nižší střední třídu. Typickým zástupcem těchto vozů je pro představu například Škoda Octavia. „Nedodáváme přímo do automobilek, spolupracujeme s jejich dodavateli,“ vysvětlil Radovan Putna, který dělá od března ředitele.

Nabízí se otázka, jak firma pocítí příchod elektromobilů, který souvisí se zákazem prodeje vozů se spalovacími motory po roce 2035. „Náš sortiment zůstane i po přechodu na elektromobily, kabely do motorů my neděláme,“ vysvětlil ředitel s tím, že Kosyka dodává například svazky do sloupku řízení nebo propojení kabely k bezpečnostním pásům.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Jihlavský podnik se dále věnuje montáži konektorů a výrobě kabeláží pro spotřební elektroniku a další průmyslová odvětví. Jejími cílovými zákazníky jsou například výrobci průmyslových strojů a medicínských přístrojů.

Kosyka má aktuálně nového většinového vlastníka. Tím se stala investiční společnost Central Europe Industry Partners (CEIP), v jejímž portfoliu jsou mimo jiné i další dvě regionální firmy – Jihlavan a KBNK. Nový vlastník chce společnost Kosyka podpořit v růstu co do počtu odběratelů, tak prostřednictvím spojení s jinými firmami z oboru. „Máme určitě v plánu růst. Cest je mnoho, ale cíl je stejný – dostat se na větší objem výroby i tržeb,“ prohlásil Putna.

Aktuálně má Kosyka sto dvaapadesát zaměstnanců, z nichž stovka je ve výrobě. Firma jede na jednu směnu a část druhé. Kromě možnosti plného obsazení druhé směny je v šuplíku také projekt na dvojnásobné rozšíření výrobních prostor. „Máme prostor navýšit tržby, zejména v Česku,“ potvrdil Putna.

Téměř od začátků je ve firmě současný vedoucí obchodního oddělení Petr Poruba. „Začali jsme jednoduchými montážními pracemi a přerostlo to ve výrobně-obchodní firmu, kde jsme si začali zajišťovat i materiál a zákazníkům na západě jsme mohli dodávat komplexní a hotové výrobky,“ vzpomněl na vývoj firmy.