Od středečního soudu přitom mohla mladá žena odejít s mnohem přísnějším trestem. Pomohlo jí plné doznání a přiznání viny. „Ve vězení jsem měla možnost o všem přemýšlet a přehodnotit svůj dosavadní život. Pomohlo mi i to, že už nemám přístup k drogám. Lituji toho, co jsem provedla. Budu se snažit žít lepší život,“ kála se u soudu Svitáková.

Aktuální čtyřletý trest dostala i za to, že se vyhýbala nástupu do vězení. „Když jste tu byla naposledy, dušovala jste se, že s drogami už nechcete mít nikdy nic společného,“ připomněl obžalované soudce Vladimír Sova. Svitáková řekla, že jí je to líto.

Za prodej pervitinu několika lidem jí hrozil trest od dvou do deseti let. „Optimální trest by měl být šest let, ale soud zohlednil doznání, lítost i přiznání viny obžalované. Nyní je na ní, aby využila dobrodiní, které jí soud dal. Čím déle bude vzdálena od své závislosti na drogách, tím lépe,“ řekl Sova obžalované na závěr.

Se Svitákovou soud potrestal i pětačtyřicetiletého zedníka Štefana Husara z Telče. Za prodej pervitinu Svitákové a dalším lidem v Telči a okolí dostal podmínku. I on přiznal vinu. Soud ho potrestal patnácti měsíc. Do vězení ale zatím nemusí. Soud mu trest odložil na zkušební dobu tří let.

Soudce Sova si mašličku na spisu mohl zatím udělat pouze u Husara. Ten se odvolání vzdal stejně jako Svitáková. Státní zástupkyně Milena Smetanová si ale u Svitákové ponechala lhůtu na případné dovolání. V závěrečné řeči obžalované navrhovala čtyř a půlletý trest.