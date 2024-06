Do Telče se v sobotu 15. června sjelo 694 hasičských praporů.

Dvacet let zachraňují na Vysočině životy. Unikátní proměna sanitek, aut i zázemí

SMRTELNÁ NEHODA Z KRUHÁČEM. Tragická nehoda se stala u Jihlavy v pátek 21. června odpoledne. Nákladní auto se střetlo s osobním na silnici II/602 za kruhovým objezdem na Dušejov. Řidič osobního vozidla jel směrem na Jihlavu a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s nákladním autem. Řidič osobního auta nehodu nepřežil.

TŘETÍ MEKÁČ. Co se staví v Aventinu vedle KFC? Otázka, která zajímá v posledních dnech mnoho Jihlavanů. Bude tam další řetězec rychlého občerstvení, konkrétně McDonald´s. Bude největší pobočkou. Restaurace by měla otevřít už letos v září, v Aventinu se nabízí mnohem větší prostor pro realizaci. Půjde o restauraci s McDrive, kterou doplní zahrádka s oblíbeným playlandem, tedy zábavným parkem pro děti. Restaurace bude mít více než 170 míst k sezení a dalších zhruba šedesát míst bude mít zahrádka.

Zdroj: Deník/Martin Singr

LETNÍ UZAVÍRKY. Začnou letní prázdniny a s tím začíná celá řada silničních uzavírek. Letos se musí lidé připravit na zdržení například na tahu z Jihlavy do Havlíčkova Brodu na silnici I/38. Pracovat se bude také v úseku mezi Jihlavským tunelem a novou okružní křižovatkou v Ráji. Rekonstrukce bude trvat pět měsíců, v pětikilometrovém úseku se budou vyměňovat asfaltové vrstvy.

ZAVŘENO EXIT 112. Exit 112 na dálnici bude ve směru z Brna na Prahu kompletně zavřený. Už teď není možné sjet ve směru z Brna na Prahu sjezdem na Jihlavu. Od půlky léta nebude možná na exitu najet ve směru na Prahu. Provoz na vytížené silnici I/38 pod dálnicí D1 budou čtrnáct dní od 1. července řídit semafory. Projekt totiž řeší přestavbu stávající stykové křižovatky silnice I/38 a větve mimoúrovňové křižovatky dálnice D1 na okružní křižovatku.

V Jihlavě se zavře EXIT 112 na D1. Provoz na vytížené silnici budou řídit světla

MODRÉ ZÓNY V JIHLAVĚ. Modré zóny v Jihlavě se od úterý 25. června opět rozšířily. A to do ulic, které jsou v blízkosti krajského policejního ředitelství a také nemocnice. Konkrétně jde o ulice Zborovská, Leoše Janáčka, Erbenova, 17. listopadu, Na Hliništi, části Vrchlického a jejich okolí. Kde tedy zaparkují zaměstnanci? I to řešily dva články Martina Singra.

Modré zóny v Jihlavě se rozšiřují, policisté přijdou o výhodu parkování zdarma

KAMERY V TŘEŠTI. Kamery v Třešti odhalily napadení i nebezpečnou jízdu. Fyzické napadení, kdy dva muži na autobusovém nádraží obtěžovali večer mladého chlapce, nebo nebezpečná jízda městem bez dětské sedačky. To jsou jen dva z několika případů, které pomohl odhalit nový kamerový systém v Třešti. Třešť hlídá rovná dvacítka kamer.