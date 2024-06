NÁKUPY KOSTELEC . V Kostelci se otevře během červenci nová prodejna masných výrobků a různých řeznických pomůcek. V nabídce bude i teplý pult, který slibuje hamburger dvouručák. A do budoucna se místo, které jsme nazvali menším nákupním centrem, rozroste ještě více.

SMRČNÁ. Léta sbírala obec Smrčná na Jihlavsku dílčí úspěchy v krajském kole soutěže Vesnice roku, až to konečně vyšlo. Letos se stala Vesnicí roku 2024. Čím je tak výjimečná, co se jim tam daří dělat a proč jim kdysi otevíral Včelí stezku prezident Miloš Zeman. A na co obec využije milion dvě stě tisíc, které vyhrála v soutěži?

Zdroj: Deník/Martin Singr

KRITIKA TRIBUNY. Dílo za sto tisíc ve spodní části jihlavského Masarykova náměstí v Jihlavě je jako červený hadr na býka. Tribuna odkazuje na opravený Stříbrný dům, konstrukce tu vyrostla před slavnostním otevřením domu a nikdo ji nerozmontoval. To byl záměr. Čemu slouží?

KRÁDEŽ ŽETONŮ. Trojice mužů z Jihlavska se pokusila obohatit krádeží žetonů v hodnotě přes dva miliony korun z casina v Čížově. Žetony byly za více než dva miliony korun, ale snaha to byla marná. Protože ve chvíli, kdy žetony z casina odnesli, jejich hodnota klesla na minimum. Tři zlodeje amatéry však policisté dopadli.

Neštěstí na D1. Řidič zemřel za volantem dodávky, vrtulník zastavil provoz

LUKÁŠ VELEV. Deníku se podařilo spojit s bývalým ředitelem jihlavské nemocnice Lukášem Velevem. Ten řekl, že ho mrzí, co se o něm v Česku napsalo, aniž by byl pravomocně odsouzen. Je rád, že má v současné době práci. Co ještě řekl?