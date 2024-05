POLÁRNÍ ZÁŘE. Unikátní podívaná se naskytla večer a v noci z pátku na sobotu lidem na Vysočině. Na nebi byla krásně vidět fialová polární záře. Podle odborníků zasáhla Zemi geomagnetická bouře nejvyššího stupně. Nad Jihlavou zachytil polární záři Miroslav Lukačko, nad Telčí zase Martin Tupý. Podívejte se do naší fotogalerie.

Dráhu letu havarovaného dvoumístného letadla můžete vidět ZDE.

TROLEJBUSOVÝ UNIKÁT. Doprava, doleva nebo rovně. A to v každém ze všech čtyř směrů. Tak budou jezdit trolejbusy křižovatkou u Cityparku, která je nejrušnější v Jihlavě i na Vysočině. Změna bude souviset s jihozápadní trolejbusovou tangentou, kterou jihlavský dopravní podnik právě připravuje. „Nově se bude jezdit po Hradební rovně, od Cityparku ke Zverimexu a zároveň na křižovatce bude smět ze všech směrů na všechny odbočit,“ popsal šéf Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner a předeslal, že bude třeba změnit také ovládání výhybek.

KURIOZNÍ DOPADENÍ. Téměř deset let se dařilo muži z Vysočiny vyhýbat trestu vězení. Nikde se však neschovával, normálně jezdil v Praze do práce. Na začátku května však zklapla past. Informaci přinesl zpravodajský server Tn.cz. Policisté muže zadrželi při jedné cestě do práce na vlakovém nádraží v pražské Libni. Hledaný skončil ve vězení.

ZÁVORA U KRAJSKÉHO ÚŘADU. Na rozšiřující se modré zóny v Jihlavě reagoval také krajský úřad. Na parkoviště za budovou E nechal nainstalovat závoru, která na plochu pustí jen některá auta. Zatím je mimo provoz, brzy se ale spustí dolů. Instalovat závoru hejtmanství nechtělo, ale obrovský tlak na parkoviště vytvořily modré zóny. Ty se navíc rozšiřují i do ulic kolem krajského úřadu a tak někteří řidiči si udělali z parkoviště pro zaměstnance soukromé parkování.