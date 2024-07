VEDRA A ZMRZLINA. Jednu z nejlepších v Telči připravuje už roky Emre Saliji ve zmrzlinářství Gelato Amore uprostřed historického centra Telče. V jeho rodině má zmrzlinářství dlouhou tradici, jeho dědeček založil zmrzlinárnu v Makedonii, jeho tatínek otevřel další v Jindřichově Hradci. Jak se vyrábí kvalitní zmrzlina? Jaká se nejlépe prodává? A jak těžké bylo uspět v Telči? O tom všem Emre vyprávěl.

Vyhlášená zmrzlina v centru Telče Gelato Amore. | Video: Deník/Sára Szczyrbová

SVĚDECTVÍ O PÁDU STANU. Ležela na lidech a nemohla se pohnout kvůli zaklíněné noze. Vysočina Fest 2024 měl parádní návštěvnost, na sobotní koncerty, které končily hlavní hvězdou kapelou Kabát, bylo dokonce vyprodáno. Kvůli předpovědi počasí nakonec pořadatelé posouvali konec koncertů, vše se stihlo. Po skončení Kabátů začala bouřka a lidé se běželi schovat do velkého party stanu. V něm byla i Linda H. z Berounska, která se dostala do tlačenice u zříceného nafukovacího stanu. Popsala, co se dělo poté, co se stan začal propadat.

Pád party stanu na Vysočina Festu arrow_left arrow_right info Zdroj: Policie ČR 1/6 Po bouřce vypadl v areálu proud a začala se propadat střecha nafukovacího party stanu

EVERGREEN MODRÉ ZÓNY. Jihlavu postupně zaplavují modré parkovací zóny. S nimi přichází také vyprazdňování parkovišť. Kde jsou modré čáry, tam nejsou auta a naopak. Situaci zmapoval Marting Singr v ulicích Zborovská, Leoše Janáčka, Erbenova, 17. listopadu, Na Hliništi a části Vrchlického. Negativně situaci vnímají zaměstnanci blízké nemocnice nebo policistů, kteří zde byli zvyklí parkovat.

Modré zóny se rozšířily dále k nemocnici a policistům. Podívejte se, jak odsud rychle zmizela auta. | Video: Deník/Martin Singr

NOVĚ HŘIŠTĚ UPLAVALO. Telč a Krahulčí zasáhly v pátek 12. července silné bouřky. Ty s sebou přinesly bleskovou povodeň. Plavala Svatojánská ulice v Telči a také v Krahulčí přetekly rybníky. V Telči se pod vodou ocitly sklepy oblíbené restaurace Na Žabinci a odplavalo také jen několik dní staré dětské hřiště.

CESTA Z JIHLAVY NA TŘEBÍČ se semafory. Oprava Brtnické ulice v Jihlavě a přilehlých ulic s sebou nese také dočasnou kyvadlovou dopravu. V Brtnické ulici jsou proto na konci Jihlavy směrem na Třebíč nainstalované semafory. Ty řídí provoz. Kolony se tam zatím velké netvoří.

Provoz ve vytížené Brtnické ulici dočasně řídí semafory. | Video: Deník/Martin Singr

JAK PŘEŽÍT TROPY? Ideálně někde u vody nebo v podzemí. V minulých dnech jsme přinesli pár tipů, kam se jít schovat před velkými vedry. Na Vysočině se stále ještě nabízí také lesy, ale i rybníky ve stínu nejvyšší hory Javořice. Lidé mohou využít také spletitá podzemí v Jihlavě nebo v Telči.