ROZVODNĚNÁ JIHLAVA. Jak to vypadalo po několika dnech deště u řeky Jihlavy? Černé scénáře se nakonec nenaplnily, řeky sice dosahovaly místy třetích povodňových stupňů, ale Vysočina v porovnání se severem Moravy ještě dopadla dobře. Řeka Jihlava v tomto smyslu zalila vodou některé části cyklostezek v krajském městě a také stezku směrem do Luk nad Jihlavou. Voda komplikovala však dopravu, kdy popadané stromy zastavovaly provoz na železničních tratích i na některých silnicích. Plné ruce práce měli také energetici, v sobotu se na Jihlavsku ocitlo bez proudu několik tisíc domácností.

Fotogalerie: Tři dny dešťů. Podívejte se, jak to nyní vypadá v Jihlavě a blízkém okolí gallery 32 fotografií

EVAKUACE V BÍTOVČICÍCH. Nejdramatičtější situace z pohledu vodního živlu nastala v sobotu kvůli provizorní lávce v Bítovčicích. Stavbaři tu dělají nový most a ten provizorní nemusel nápor vody vydržet. Tím pádem by se celá řada domácností ocitla odříznutá od okolního světa a se svými auty by se nedostali lidé ven. A tak v sobotu ráno měl každý, kdo chtěl, možnost přeparkovat a nechat auto na druhé straně vsi.

V Bítovčicích lidé odjížděli před velkou vodou, starostka se zlobí na firmu | Video: Martin Singr

HORÁCKÁ ARÉNA S FASÁDOU. Stavba Horácké zimní arény v Jihlavě pokračuje. Dělníci montují střechu a ladí finální podobu jednotlivých částí fasády. Na stěně haly viditelné od parku jsou různé vzory. Zástupci stavby, architekti a investor přímo u nich domlouvá detaily. Jde o barvy a finální podobu haly. Mrkněte se.

NOVÁ KŘIŽOVATKA. Křižovatka silnice I/23 mezi Krahulčím a Mrákotínem směrem na silnici III/40615 na Dobrou Vodu projde rozsáhlou rekonstrukcí. Stavba začne ještě letos v říjnu, v září příštího roku bude hotovo. Křižovatka je za horizontem a stala se tu nejedna smrtelná nehoda. Křižovatka je nepřehledná a s ohledem na neustálý nárůst intenzity dopravy přestává vyhovovat i z hlediska bezpečnosti. Přibude tu třetí pruh.

KDE SE DÁ DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST. Na webu Jihlavského deníku jsme zveřejnili anketu s oblíbenými restauracemi. Lidé se mohli vyjádřit k tomu, kde se dá levně a kvalitně najíst. Do anket mohli lidé navrhovat také své favority. Nakonec seznam restaurací a jídelen čítá přes třicet míst. Hlasovat lze ještě do středy 18. září 2024. Přidáte se také? Nebo poradíte ostatním?

RADOST V ZOO. Čtenáře Deníku zaujal také článek o nových mláďatech alpaky v jihlavské zoologické zahradě. Dvě mláďata se narodila dvěma maminkám dva dny po sobě. První týden v září porodily obě březí samice, jedna ve středu a druhá ve čtvrtek. Obě mláďat se brzy po porodu postavila na vlastní nohy.

KRAJSKÉ VOLBY. Blíží se krajské volby, které ve světle posledních událostí tak trochu zapadly. Nicméně na Vysočině je velkým otazníkem, kdo se nakonec postaví na další čtyři roky do čela. Podívejte se, co se na kraji za poslední čtyři roky pod současným vedením povedlo a co méně.