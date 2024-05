VESNICE ROKU. Kdo se chce stát Vesnicí Vysočiny? V kraji se do soutěže Vesnice roku přihlásilo patnáct obcí. Z Jihlavska dvě, která mají se soutěží z minulosti bohaté zkušenosti. Konkrétně jde o obec Smrčná a o Hodice. Před dvěma lety se z krajského vítězství radovala Třeštice.

Zdroj: Hana Tušerová

Přihlášené obce z Vysočiny v roce 2024: JIHLAVSKO: Hodice, Smrčná

PELHŘIMOVSKO: Veselá

HAVLÍČKOBRODSKO: Vepříkov, Vilémovice

TŘEBÍČSKO: Březník, Heraltice, Lipník, Okříšky, Přibyslavice

ŽĎÁRSKO: Bory, Křídla, Oslavice, Radňovice, Sazomín

DESET LET UNIKAL. Muž z Vysočiny se deset let vyhýbal trestu, měl nastoupit do vězení, ale to neučinil. Proto se dostal do databáze hledaných osob. V minulých týdnech ho kriminalisté vypátrali v Praze na nádraží v Libni. Normálně cestoval za prací. VÍCE ZDE.

UZAVÍRKA TUNELU. Jihlavský tunel se řidičům příští víkend zavře, bude se tu konat plánovaná údržba. Uzavírka začne v sobotu 11. května v osm hodin ráno, trvat bude maximálně do neděle do dvou hodin odpoledne. Objízdné trasy budou značené a povedou ulicemi Vrchlického, U Cvičiště, Žižkova a zpět.

Zdroj: Martin Singr

MÁJOVKA V LUKÁCH. Oblíbená česká zpěvačka Anna K. zavítala na prvního máje do Luk nad Jihlavou, kde se konala májová slavnost. Zpěvačka zazpívala největší hity i nejnovější kousky. Zhruba hodinový koncert si užívala nejen ona s kapelou, tak i přihlížející. Menší problémy však dělal silný vítr.