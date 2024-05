TAXIKÁŘ ZMIZEL. Záhadné zmizení řeší v Jihlavě. Už skoro dva týdny známí a kolegové postrádají jednašedesátiletého taxikáře. Jeho štafl na Masarykově náměstí zůstává prázdný. Nikdo nechápe, co se mohlo stát. Nedal nikomu vědět a odmlčel se. Přečtěte si, co mohlo hrát roli v jeho zmizení.

Soudy na Vysočině budou mít ve středu zavřeno. Připojí se ke stávce kvůli platům

EVROPSKÁ LINKA 6. Dvacet let v EU. Byla to nejslavnější linka městské hromadné dopravy v Jihlavě. Autobusy mezi městským nádražím a náměstím pendlovaly téměř prázdné, kvůli evropské dotaci ale jezdit musely. Na investici za necelých osmnáct milionů přispěla Evropská unie dvanácti a půl miliony korun. Fungovat musela pět let. Dopravní podnik očekával, že si cestující na novou linku zvyknou, ale nestalo se tak. Kolik lidí denně vozila a kdy došlo k jejímu zrušení?

Zdroj: Deník/Pavlína Gálová

UNIKÁTNÍ TABULKA PRVKŮ. Dva chemici z Vysočiny Jiří Vystrčil a Miloš Večeřa měli ambiciozní cíl. Vyrobit periodickou tabulku, kde bude každý prvek fyzicky zastoupený. Tabulka znázorní nejen samotné prvky, ale i jejich vlastnosti při interaktivních ukázkách. Co v tabulce nakonec chybí a proč?

Zdroj: Deník/Martin Singr

HOKEJOVÉ PRAGANO V JIHLAVĚ. Mohlo by být do budoucna Mistrovství světa v Horácké aréně? Přijely by hvězdy NHL? Kapacita haly bude do šesti tisíc lidí, bylo by to reálné? Tyto otázky logicky napadají hokejové fanoušky i experty. Podle jednatele HC Dukla Jihlava Bedřicha Ščerbana není nereálné, aby přijeli světoví hokejisté. Mohli by to třeba trénovat. Diskusi také zvedl fakt, že přenos finálového zápasu mezi Českem a Švýcarskem přenášely na velkoplošných obrazovkách na celé řadě míst, jen v Jihlavě nikoli.

Zdroj: Deník/Martin Singr

SŇATKOVÝ PODVODNÍK. Sňatkového podvodníka z Jihlavska poslal soud za mříže. Ženy připravil o miliony. Podle obžaloby muž s ženami navázal důvěrný kontakt, využil jejich důvěřivosti a náklonnosti, aby je připravil o bezmála dva miliony korun. Vymýšlel si různé legendy, na co peníze potřebuje. Na co peníze využíval?

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT? Bolt v Jihlavě nabízí přivýdělek a konkuruje místním taxikářům.