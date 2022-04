„Po městě se šuškalo, kdy Kretzel vyletí do povětří. Komunisti to tajili, ale starousedlíci se přišli rozloučit. Postávali za ohradou i v ulicích kolem a esenbáci je posílali pryč. Pak to vybuchovalo, všechno zakryl kouř a prach, a domy byly pryč. Lidi nadávali na komunisty, i slzička ukápla,“ vybavila si obraz zkázy Kateřina Schwarzová z domu na dolním náměstí.