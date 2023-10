„V průběhu těch měsíců se objevili dva, tři zájemci. Jeden z nich měl zájem si tam zřídit obchod se smíšeným zbožím a potravinami. To jsme odmítli s tím, že v městysi máme tři plnohodnotné prodejny s potravinami a navíc sem jezdí pojízdná prodejna s masem a uzeninami,“ popsal starosta.

Další zájemci nebyli příliš konkrétní, měli ale v plánu provozovat maximálně pivnici se studeným občerstvením. „To je v rozporu s našimi představami. Měnili jsme i podmínky pronájmu včetně těch finančních. Požadujeme, aby tam fungovala plnohodnotná restaurace, všechno ostatní včetně výše nájmu je otázka jednání,“ řekl Ivan Šulc.

Přestože je na pivu vůbec nejmenší marže a neustále zdražuje, záměr mít pivnici má své důvody. „V pivnici může být člověk sám, nepotřebuje zaměstnance. Ale když se vaří, jsou to dvě směny kuchařů, servírka, minimálně čtyři lidi tam musí být. A prvně je musí vedoucí najít,“ vysvětlil Deníku Dalibor Špejtek, majitel vyhlášené restaurace Kolnička v Lukách nad Jihlavou.

Podívejte se, jak to vypadá v zavřené restauraci ve Stonařově:

Zdroj: Deník/Martin Singr

Podle Špejtka by měl městys restauraci nechat nájemci jen za cenu energií, aby se lidé měli kde setkávat. „Když bude člověk platit nájem a energie a v restauraci bude mít jen pivo a utopence, nemá šanci na slušný výdělek,“ řekl Dalibor Špejtek. Se starostou Šulcem se shoduje v tom, že si spousta lidí za covidu pořídila výčep, nyní se schází v garáži a do hospody už je nic neláká.

Poloha restaurace ve Stonařově je lukrativní, restaurace je hned vedle frekventované silnice první třídy mezi Jihlavou a Znojmem, je u ní navíc bezplatné parkoviště. Kromě toho je v centru Stonařova, který má více jak tisíc obyvatel. „Hospody se zavírají i na lukrativnějších místech,“ pokrčil rameny starosta. Zájemci ale podle něj měli spočítané, že by provozování restaurace v centru Stonařova mohlo být výdělečné. Naráželi však na nedostatek kvalitních pracovních sil. Kuchaři zkrátka za covidu našli jiné pracovní uplatnění a vracet se nechtějí.

Starosta ví, kdo z místních obyvatel pracuje jako kuchař, a vaří v jiných restauracích. S těmito lidmi se bavil, pro některé by bylo lákavé nemuset za prací dojíždět. „Ale chce to v první řadě najít někoho na pozici vedoucího, který bude mít nápady a vedle kvalitního jídla a pití nabídne i občasný doprovodný program, vytvoří si silný kolektiv, se kterým potáhne za jeden provaz. Dokázat rozjet fungující restauraci vyžaduje zkušenosti z managementu,“ uvažoval nahlas starosta.

O restauraci ve Stonařově:

- je uzavřená od začátku letošního dubna

- radnici se nedaří sehnat nikoho, kdo by měl zájem provozovat plnohodnotnou restauraci

- restaurace může začít fungovat prakticky hned

Varianta, že by restauraci provozoval městys, zatím není na pořadu dne. Přesto už nyní vedení Stonařova plánuje, že až se 25. listopadu rozsvítí vánoční strom, rozsvítí se po delší době i restaurace. Nebude to problém, vše je tam připravené. „Otevřeme, nabídneme nápoje i jídlo. V zastupitelstvu máme také kuchaře, tak to jeden den zvládneme. Je potřeba, aby lidé nezapomněli na to, že tu máme restauraci, která může hned začít fungovat,“ uzavřel starosta.