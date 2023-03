Pět set parkovacích míst za jihlavskou nemocnicí se zdá být dostatečných pro personál i pacienty. Ale není. „Zvykli jsme si jezdit autem, po jednom a nepoužívat moc nohy,“ pokrčila rameny Zachrlová. Hledání místa pak často někteří lidé vzdali a nechali auto, kde zrovna bylo místo. Prakticky kdekoliv.

Situace se po pár dnech skutečně zlepšila. Platit přes dva a půl tisíce korun za odtah se nikomu nechce. „Když jsem platila odtah, byli tam se mnou zrovna dva důchodci. Neměli u sebe peníze, tak si je museli od někoho nechat poslat, aby vůbec mohli odjet s autem. Bylo mi jich líto,“ sdělila Jitka Vaňková.

I ona platila za odtah. U nemocnice nemohla najít volné místo, tak nechala auto v řadě za ostatními. Dle jejích slov nikomu nepřekážela. „Mrzí nás to, ale výjimky dávat nemůžeme. Jakmile se povolí jednomu, musí se povolit druhému a ztrácí vše smysl. Cílem je, aby byl v areálu pořádek,“ vysvětlila mluvčí s tím, že dříve by se do nemocnice v případě požáru přes zaparkovaná auta nemohli dostat ani hasiči.

K odtahům aut jihlavská nemocnice sáhla už podruhé. Pokuty nemocnice rozdávat nemůže a informační lístečky umístěné na autech nezabíraly. „Nemocnice je soukromý areál, takže si problémy musíme vyřešit sami,“ potvrdila Zachrlová. Vedení nemocnice pevně doufá, že bude stačit měsíc odtahů a řidiči se ukázní. „Alespoň tak tomu bylo i před lety, kdy se začalo odtahovat poprvé,“ připomněla Zachrlová.

Deník parkoviště z Rantířovské ulice navštívil ve čtvrtek 16. března odpoledne. Situace vypadala slibněji. Během půlhodiny zaparkoval špatně jeden řidič fabie, který navíc za pár minut opět odjel. Jakmile to počasí dovolí, chce vedení nemocnice ještě barevně vyznačit plochy, kde je parkování zakázané.

Lidé, kteří nemohou u nemocnice najít místo, mohou zaparkovat třeba na P+R parkovišti u hřbitova. Tam je parkování zdarma. Jen si docházkovou vzdálenost do nemocnice o pár minut prodlouží. Jiní volí příjezd k nemocnici z ulice Vrchlického, tam jsou další parkovací plochy. Využívají je ale také pacienti, kteří míří do Domu zdraví. Ten nespadá pod nemocnici, ale je tam dvě stě soukromých doktorů. A ti mají stovky pacientů.

Někteří lidé nechávají auto u nedalekých činžovních domů nebo u nedalekých obchodních domů. Tam si ale už začíná ostraha hlídat, zdali tam stojí opravdu auta zákazníků. Situaci má zlepšit výstavba parkovacího domu, který má pojmout čtyři stovky aut.

Nesprávné parkování jinde ve městě přitom zaměstnává i jihlavské strážníky. Každý den zaznamenávají desítky přestupků. Některé řeší domluvou, jiné pokutou. „O způsobu řešení přestupku rozhoduje jeho závažnost, případně opakované porušování pravidel parkování,“ sdělil zástupce vedoucího městské policie Stanislav Maštera s tím, že argument o nedostatku parkovacích míst neberou v úvahu.