Destilát z piva nabízí humpolecký rodinný pivovar Bernard. Jako jediný na Vysočině. Způsob, jak tuto lihovinu vyrábět, objevil mistr chrámeckého lihovaru Jiří Syrovátka, který pálenku pro Bernarda exkluzivně vyrábí. „Podařilo se ji zbavit všech neduhů, kterými pivní pálenky trpí, jako je třeba nepříjemná hořkost,“ popisuje.

Jedním dechem dodává, že se podařilo vyladit silný, ale chutný a jemný nápoj. „Stálo to hodně piva, času a energie, než jsem na to přišel, takže k tomu nikoho nepouštím. Je to příliš drahá zkušenost,“ svěřuje se Syrovátka, který je u výroby pálenky vždy zcela sám.

Na jednu edici pálenky zpracuje 360 sudů piva. „Významnou částí úspěchu je nestejnoměrné zahřívání piva, kterého lze dosáhnout jedině topením dřevem pod měděnými kotli. V nádobách z jiných materiálů tak dobrého výsledku dosáhnout nelze,“ nechává Syrovátka nahlédnout do své „kuchyně“.

Poprvé zkusil humpolecké pivo vypálit loni v létě. Aktuálně má na kontě už čtyři limitované edice. „Nyní prodáváme pálenku z ležáku. Je to exkluzivní nápoj. Silný, jemný, s tóny sladu v chuti i ve vůni. První edice byla skvělá, letošní ročník je ale ještě lepší. Už je to vychytané,“ pochvaluje si spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard.

Fakt povedená

To potvrzují i spokojení zákazníci. Pálenka z pultů prodejen vždy zmizí do pár dnů. „Je fakt povedená,“ hodnotí Milan Čermín. A není s tímto názorem sám. „Též jsem koupil a prostě nemá chybu,“ přidává se Karel Němec.

Naopak Klášterní pivovar v Želivě pivo nevypálil, ale „vychladil“. Vyrábí totiž kopečkovou pivní zmrzlinu. „Začneme ji prodávat nejspíš od července. Vždy je o ni opravdu velký zájem,“ prozrazuje šéfkuchař klášterní restaurace Želiv Martin Vašek.

A jaký je recept na tuto specialitu? „Mléko, vejce a samozřejmě pivo,“ odpovídá s úsměvem želivský šéfkuchař.

Zmrzlinu, tentokrát ovšem točenou, před několika lety vyzkoušeli i v Chotěboři. Tady od ní ale upustili. „V tuto chvíli nabízíme opravdu jen pivo. Jsme přece jen pivovar a chceme zůstat pouze u piva, které lidé mají rádi,“ komentuje Věra Schmittová, jednatelka a obchodní ředitelka Pivovaru Chotěboř.

Určitou pivní kuriozitu nabízí také Konopná farma Vranč. Leží sice už v jihomoravském kraji, ale z Vysočiny je to coby kamenem dohodil a navíc na ni má důležité vazby. „Mimo jiné máme konopné pivo. Vyrábí nám ho pivovar Dalešice, my ho prodáváme a pěstujeme konopí,“ doplňuje majitel farmy Radek Bačovský s tím, že návštěvníci k nim mohou zajít nejen tento nevšední mok ochutnat od července do srpna.