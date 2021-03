Pane starosto, jak se žije v Hodicích?

Zdá se nám, že dobře. Ale teď se samozřejmě žije těžko všem, i v Hodicích. Naše vesnice je v okolí známá kulturním životem a společenskými akcemi, funguje tady řada spolků, což není obvyklé všude. Spolkový život je teď bohužel utlumený. Je to těžká doba a myslím, že by vše chtělo co nejrychleji obnovit. Ať už se to týká seniorů, mladých lidí, hasičů… Sociální kontakt schází nám všem.

Je nějaká akce, která občany výjimečně mrzí, že nemohla být?

Loni jsme měli mít setkání rodáků, přeložili jsme ho na rok 2021 a jsme přesvědčeni, že ho ještě uděláme. Poslední dobou nás ovšem optimismus přechází. Těšili jsme se, připravili jsme dárek pro rodáky, kterým je unikátní kniha o Hodicích. Knihy už máme na radnici, ale nemáme je komu dát. Letošní termín je na konci léta, tak pořád doufám, že to bude možné.

Co další spolkový život? Počítají spolky s tím, že se opatření uvolní?

Každý rok jsme sestavovali společenský a kulturní kalendář, kde byly desítky akcí od různých spolků. Ptal jsem se jich, jestli něco plánují a nakonec jsme kalendář sestavit nedokázali. Nikdo žádné konkrétní plány na letošek nemá.

Je možné, že kalendář sestavíte aspoň na část roku?

Určitě, aspoň na půl roku by to mělo smysl. V Hodicích byly známé vepřové hody, které pořádal Motoklub. Ale třeba i spolek HRAD dělá spoustu zajímavých akcí pro děti a rodiny. Nic z toho bohužel na letošek v plánu není.

Jaké spolky v Hodicích vlastně fungují?

Nejstarším spolkem jsou hasiči, ti tady fungují bezvadně a teď mají i díky dotacím novou hasičskou dodávku. Pořádají v obci masopust, ples, zkrátka fungují, jak mají. Známý je hodický Motoklub, který dělá hlavně Vepřové hody nebo Neckyádu. Aktivní je spolek HRAD, to jsou hodičtí rodiče a děti, každoročně dokážou uspořádat třeba dětský den, ples pro děti, malování na silnici, lampionový průvod. Myslivci pořádají ples, který je v Hodicích nejnavštěvovanější. Máme tady aktivní seniory, kterým poskytujeme zázemí a ti se jednou, dvakrát do týdne schází, chodí na vycházky, dokážou uspořádat například i celodenní výlety. Máme tu i výborně fungující knihovnu, která byla v roce 2020 nominována na Knihovnu roku. Měli jsme jet do Klementina na vyhlášení cen, ale akce byla zrušena. Ani nevím, jak jsme nakonec dopadli.