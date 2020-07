Výrobní činnost dřevozpracující firmy Kronospan v Jihlavě je stále trnem v oknu pro mnoho obyvatel. Rýsuje se proto vznik spolku.

Jihlavský Kronospan. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Singr

„Už desítky let nás trápí podnik Kronospan výrobní činností, která není úměrná poloze na okraji obydlené zóny města. Obtěžuje nás to všestranně a podle našeho názoru to škodí zdraví obyvatel v celém městě,“ uvedl na sociální síti facebook Milan Matějka.