Jak se vám žije v Sedlejově a jak jste spokojen s občanskou vybaveností?

Myslím si, že se nám tu žije dobře. I občanskou vybavenost máme docela dobrou. Na druhou stranu se jí snažíme pořád udržovat nebo doplňovat a vylepšovat. Pořád je co dělat.

Sedlejov

* počet obyvatel: 271

* první písemná zmínka: 1366

Koronavirus v současné době už odeznívá, ale přesto – jak jste tady pocítili epidemii?

I pro nás bylo těch omezení hodně. Měli jsme v každém roce dost akcí a za loňský rok jsme jich devadesát procent zrealizovat nemohli.

Co vás mrzelo nejvíce?

Nejzásadnější byl, i když to není přímo akce pořádaná obcí, podzimní výlov. Ten také neproběhl. To je každoročně největší společenská událost v Sedlejově. Ale musím zopakovat, že se nekonala ani spousta dalších akcí.

Výlov dělají hasiči. Jaké další spolky tady jsou a jak fungují v současné době, pořádají už akce?

Z místních spolků jsou tím největším hasiči, pak tu fungují myslivci a neoficiální spolek je Sdružení sedlejovských maminek. Aktuálně se začínají akce připravovat, první z nich byl dětský den v neděli.

Tip na výlet

Vynikající pstruzi. Každé prázdniny se ve sportovním areálu s bazénem v Sedlejově pečou pstruzi. Rožní se vždy v sobotu od 15 hodin, v letošním roce se začíná v sobotu 26. června a končí 28. srpna 2021.

O pochoutku bývá mezi návštěvníky a výletníky vždy velký zájem, z toho důvodu chodí lidé už velice brzy, aby se na ně vůbec dostalo. Počty ryb jsou totiž vždy omezené. Cena za porci se pohybuje v rozmezí 100 až 200 korun, podle gramáže.

Nízkoenergetická školka

V Sedlejově až do roku 2018 nebyla žádná školka, proto rodiče děti vozili do nedaleké Nevcehle. Místní zastupitelstvo se proto rozhodlo, že školku pro 25 dětí postaví. Školka je nízkoenergetická, z jídelny a herny školky je přístup do zahrady, takže děti jsou neustále v kontaktu s přírodou.

Budovu zdobí velká francouzská i střešní okna, která zajišťují dostatek světla. V roce 2020 tento projekt získal ocenění Patria Nostra v kategorii Náš Venkov, která oceňuje stavby a jiné projekty, které pomáhají zachovat bohatství venkova a prospívají obyvatelům.