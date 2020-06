Velké plány s úpravami fotbalových trávníků mělo letos hned několik obcí na Jihlavsku. Ne všechny se ale podaří zvládnout.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

V Kamenici se pustili do zásadních úprav, kterých se fotbalové hřiště čtyřicet předchozích let nedočkalo. „Teď to vypadá jako pole, hrát se bude až příští rok,“ informovala starostka Eva Jelenová (NK).