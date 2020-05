Okresní soud v Jihlavě ve středu 20. května neposlal do vězení pětadvacetiletého sprejera Vojtěcha Závodského z Jihlavy, který má na svědomí několik vandalských útoků z poloviny a konce loňského roku.

V Jihlavě počmáral fixem nečitelnými nápisy mimo jiné i dům s nově opravenou fasádou ve Fritzově ulici. Jeho obyvatelům, kterými jsou převážně starší lidé v důchodu, nadělal Závodský spoustu starostí. Oprava fasády totiž přijde na více než pětašedesát tisíc korun.

Soudce Vladimír Sova se i přes návrh státní zástupkyně Mileny Smetanové poslat obžalovaného do vězení, rozhodl dát mu ještě jednu, ale poslední podmíněnou šanci.

„Není to nic pěkného jít po Jihlavě a sledovat, jak je město počmárané. Pokud do budoucna nebudete hyzdit toho město, tak budu rád. V opačném případě je to přímá cesta do vězení,“ varoval soudce Vojtěcha Závodského.

Ten se ke všemu přiznal. Loni v červenci ještě s kumpánem Janem Zikmundem, který byl souzen samostatně a potrestán obecně prospěšnými pracemi, počmárali 17. července mimo jiné pět skleněných výloh u Prioru na Masarykově náměstí. Jenže Závodskému to nestačilo. Přestože byl za letní sprejerské povyražení obviněn, 5. prosince vyrazil do ulici znovu. Tentokrát sám. Vyřádil se na fasádách čtyř domů po celé Jihlavě. Největší škodu udělal na domě ve Fritzově ulici.

„V domě je nás dvanáct důchodců a jsou s tím hrozné starosti. Pojišťovna čeká, jak dopadne soud,“ řekl Deníku Vysočina předseda vlastníků Miloš Fiala. Ten si vzal k soudu i fotografii počmáraného domu, jehož oprava je nad finanční možnosti vlastníků. Aby si byty mohli koupit, museli před lety dát dohromady stovky tisíc korun.

„Chtěl bych se omluvit všem, kterým jsem způsobil škodu. Budu se jí snažit uhradit,“ dušoval se před soudem Závodský.

Vladimír Sova mohl Závodského poslat do vězení rovnou, protože za totéž byl v minulosti už několikrát odsouzen a ani nařízené obecně prospěšné práce dosud všechny neodpracoval. Navíc mu přitěžovalo i to, že ani po letním obvinění si nedal pokoj. Zkušený soudce ale přihlédl i k polehčujícím okolnostem - Závodského plné doznání, snaha uhradit škodu a jeho rodinné poměry.

„Vždycky to bylo potom, co jsem se opil. Sám jsem kvůli tomu vyhledal lékaře a snažím se abstinovat,“ vykládal soudu Závodský, který nakonec odešel od soudu s osmiměsíčním trestem s podmínkou na dva roky. Během podmínky nesmí pít alkohol, musí být pod dohledem úředníků a během zkušební doby také musí podle svých možností uhradit způsobenou škodu. Ta je v jeho případě celkem bezmála 98 tisíc korun. Rozsudek zatím není pravomocný.