V sobotu se po roce opět sjeli majitelé vozů Multicar do areálu Zámku Příseka, aby se pokusili překonat loni stanovený rekord. Zatímco před rokem se sešlo na jednom místě jednačtyřicet multikár, letos jich přijel téměř dvojnásobek.

„Bylo jich 75. Je to výrazné překonání,“ zhodnotil Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov, která rekordní počiny eviduje.

On sám na vytvoření rekordu dohlížel, byla to však příjemná povinnost. „Ta akce byla krásná, schází se tam lidé, kteří mají stejný zájem. V některých případech jsou ty stroje relativně nové, ale některé jsou doslova veterány, to jsou mašiny z šedesátého roku. Ale majitelé si je pořád opečovávají a je to koníček, přestože je mají k práci,“ hodnotil Miroslav Marek a ocenil i variabilitu, která se jen tak nevidí.

I letos byla k vidění multikára, která hrála ve filmu Zahradník, letos však nedorazil její filmový parťák Oldřich Kaiser. Speciálním hostem byl letos Jiří Havelka, režisér filmu Zahradníkův rok, kde rovněž hraje multikára hlavní roli. Součástí akce bylo i vyhlášení několika cen. Pro děti byl připravený skákací hrad nebo RC modely, mezi nimiž pochopitelně nemohla chybět multikára i s nákladem. Ta byla zkrátka v Přísece, místní části Brtnice, v hlavní roli.