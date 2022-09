To je špatná zpráva pro čtveřici chlapců, kde se nedostalo na každého. Trucker ještě prohledává úložné prostory, ale marně. „Tak ne, nemám další,“ sděluje hochům. Jinde se zase rozdávají otvíráky na pivo nebo propisky, děti chodí s katalogy hraček a svítící slunce dotváří dokonalou pohodu.

Do Pávova na kraji Jihlavy se sjelo kolem stovky „velkých“ aut. Prim hrály tahače, nechyběly ale ani cisterny, domíchávače betonu nebo hasičská technika. Přijel i velorex, žlutá Škoda Felicia ze šedesátých let nebo „vytuněné“ škodovky. Právě u nich rozumují dva mladíci. „To je paráda, koukej na tu prodlouženou kapotu,“ praví Petr Dohnal při pohledu na raritní kupé Škoda Garde. „Podle mě je to až přehnané, sériová verze se mi líbí víc,“ odpoví jeho kamarád Michal Nováček.

Salto na motorce i jízdy terénních speciálů. Na Pístovských mokřadech to žije

Ještě mladší děti si mezitím hrají na dětském hřišti nebo sledují, jak převážně dospělí jezdí s modely na dálkové ovládání. Mezi návštěvníky akce je i jeden policista, který si prohlíží dopravní nehodu, při které spadl bagr z návěsu. „Neboj, za sjeté pneumatiky pokutu nedostaneš,“ říká záhy modeláři, který kontroluje svůj malý velký vůz. „Já ti rovnou zabavím techničák,“ dodá muž zákona v nadsázce. „Tak to je dobrý, ten jsem na tohle nikdy neměl,“ zní uklidňující odpověď. Nálada je prostě skvělá.

Gurmánský zážitek: v Uhřínově vařili kotlíkové guláše. Podívejte se

A že taková koníček leze do peněz? Jde o úhel pohledu. „Já zase nechodím do hospody. Někdo ty peníze propije, já je utratím za modely,“ usmívá se muž, zatímco malými páčkami přesně směřuje svůj náklaďák. Jméno prozradí až pod příslibem zachování anonymity.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Mladí návštěvníci, kterých je stejně jako žen na akci možná a překvapivě hodně, si na své přijdou krátce před polednem. Dobrovolní hasiči z jihlavské místní části Bedřichov totiž nejprve názorně předvedou, co se stane, kdy se někdo pokusí uhasit hořící olej vodou a pak dětem dopřejí bublinkovou koupel. A potom je hadicí od bublinek umyjí. Tou dobou už je i nafouknutý skákací hrad, tak děti nemusí dlouho přemýšlet, co podniknout. Sraz tahačů si na Pávově zkrátka užívají všichni.