Od prvního května tam chodí už jen dělníci a všechno, co se ještě dá použít, se stěhuje pryč. Například vybavení kabin půjde do nových prostor pod zimáčkem. Mírnou komplikací je, že tyto nové kabiny ještě nejsou zkolaudované. Mantinely už má zamluvený jiný stadion, u plexiskla ještě není stanovená cena, ale pravděpodobně se prodá spolu s hrazením.

Střídačky, trestná lavice a brankové sítě míří na stadion v Pelhřimově, kamerový systém na ostrahu hlediště do Jindřichova Hradce. To jsou dva stadiony, které bylo potřeba připravit na prvoligové zápasy. HC Dukla Jihlava tam totiž bude hrát během výstavby nové haly.

Třeba sedačky si pak mohou koupit i fanoušci, cena je dvě stovky za jednu. „Reagovali jsme na dotazy fanoušků, někteří na jednom místě seděli deset nebo i více let,“ vysvětlil Bedřich Ščerban. S tím, že by se prodalo všech zhruba tisíc čtyři sta sedaček ale nepočítá, nabízí je tak i jiným sportovištím. „Stejný typ je na stadionu FC Vysočina a občas nějaká praskne, musí se nahradit,“ naznačil možné využití šéf Dukly.

Je pikantní, že o nabídce koupit si část vybavení neví například Rostislav Krutiš ze Spolku fanoušků HC Dukla Jihlava. „Nevím o tom, že by Dukla něco rozprodávala,“ řekl na dotaz Deníku a dodal: „Rád bych si něco koupil a nezůstalo by asi jen u sedačky. Fanoušci nebo sběratelé by za ní podle mě byli ochotni za ní dát i více než dvě stě korun.“

Na prodej bude i ozvučení nebo osvětlení. „To bylo high tech v době, kdy se pořizovalo, a stále patří k tomu lepšímu, co je na trhu. Pro nás to splnilo, co jsme si od něj slibovali – snížily se provozní náklady a protože se zářivky nikdy nezhasínaly, ale ztlumovaly se na jedno procento, tak ani nepraskaly,“ ocenil Bedřich Ščerban výbavu haly.

Naopak střecha, která byla hlavním důvodem pro radikální řešení a stavbu nové haly, skončí zřejmě ve šrotu. To bude podle statika Oldřicha Balšínka škoda. „Takových konstrukcí už moc nestojí, je to velice zajímavá statická soustava. Já bych se snažil najít využití,“ uvažoval před třemi lety. Jako střecha skladu by mohla konstrukce sloužit ještě další roky, v těchto případech nejsou tak přísné bezpečnostní předpisy, dodal. Otazník visí také nad budoucností technologie chlazení, která byla na konci životnosti a potřebuje repasování za desítky milionů.

Horácký zimní stadion zůstane po více než pětašedesáti letech už jen vzpomínkou na fotkách, na jeho místě má vyrůst moderní hala. Její cena má být dle nejnovějších informací do dvou miliard, město i kraj ale budou z její existence profitovat. „Hala nás zatíží a omezí investice na pět až šest let, ale pak nám bude desítky let ekonomicky pomáhat,“ prohlásil již dříve náměstek primátorky Vít Zeman. Ani Bedřich Ščerban nepochybuje, že je stavba nové haly správným krokem. „Rekonstrukcí CZ Loko arény bychom za cenu obrovských nákladů získali pár let navíc, to se opravdu nevyplatí,“ uzavřel.