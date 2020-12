Zdroj: Deník/Jiří Jíra

Nesmrtelný Pejr. Odolávalo Pelhřimovsko Covidu díky studánce?

Nesmrtelný Pejr. Tak Pelhřimovští reagovali na fakt, že dlouho byli poslední okresem v České republice, kterému se onemocnění Covid-19 vyhýbalo.

"Už jsem na to asi přišel. Je to tím, že chlemtáme Poutníka. To bude určitě tajný superlék,“ přemítal tehdy nad odolností Pelhřimovska Jaroslav Kubát. „To bude spíše křemešnickou vodou. Jsme všichni mírně radioaktivní,“ oponovala s úsměvem Alena Vytisková z Pelhřimova. Zajímavostí je, že právě i zmíněný pelhřimovský pivovar využívá pramenitou vodu z Křemešníku.