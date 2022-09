Zdroj: Youtube

Velkým koníčkem Stanislava Sládka jsou letadla, knihovnu má plnou literatury o letectví. Po nedávné oční operaci v třebíčské nemocnici si pochvaluje, jak výborně vidí. Denně přitom za každého počasí chodí na procházky, ze sídliště Březinova to má kousek do lesoparku Heulos. Odhaduje, že tyto jeho cesty budou do deseti kilometrů.

Senior má rád dechovky, dříve sám hrával v kapelách. Bývá pravidelným účastníkem čtvrtečních koncertů na náměstí a nedávno ještě tančil. Nyní se bojí, že by na hrbolaté dlažbě mohl zakopnout.